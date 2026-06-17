El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre reconoció que la presión de disputar un Mundial y hacerlo en casa pudo influir en algunos de los jugadores que vivieron su debut en la máxima justa del futbol. Sin embargo, el técnico de la Selección Mexicana advirtió que esa etapa ya quedó atrás y que ahora espera que sus futbolistas respondan de acuerdo con la exigencia del torneo.

El estratega reveló que diez elementos del plantel disputaron su primer encuentro mundialista, por lo que entendió que algunos pudieron verse afectados por la emoción y la responsabilidad del momento. Aun así, dejó claro que no permitirá que esas circunstancias vuelvan a reflejarse dentro del terreno de juego.

“Les concedo el beneficio de la duda, pero ya no puedo permitir que de repente un jugador, por el escenario, no sea capaz de dar un pase de tres o cuatro metros, como sucedió ese día, o no hacer un movimiento para el cual entrenó”, señaló.

Aguirre explicó que después del debut reunió a los diez futbolistas que estrenaron su condición de mundialistas para reconocerles el logro, aunque también aprovechó para recordarles que el torneo ya comenzó y que deben enfocarse únicamente en competir .

“Me daba cuenta que debutaron diez jugadores ese día en el Mundial, ahora son mundialistas. Por lo tanto, primero los felicité. Luego les dije que les concedía el beneficio de la duda si alguno pudo haber tenido ese nerviosismo propio de un debut. El escenario y el Mundial en tu casa hacen que se junten muchas emociones. Era normal que estuvieran un pelín apretados”, agregó.

El seleccionador nacional señaló que una vez superado el estreno, los futbolistas deben estar preparados para afrontar cualquier situación que se presente durante la competencia: “En mi cabeza, una vez que rompen con eso, se enfrentan, juegan y pita el árbitro, el jugador ya está listo para todo”.

Aguirre reconoce fallas en el debut

El técnico mexicano también hizo una evaluación crítica del desempeño del equipo y admitió que hubo aspectos del funcionamiento colectivo que no le dejaron satisfecho, especialmente cuando el equipo no tuvo la posesión del balón.

“No estoy justificando. Hubo momentos del partido que no me gustaron, sobre todo sin pelota. En bloque medio no estuvimos muy finos. En bloque alto y bajo estuvimos mejor; el gol vino de una presión”.

Pese a ello, Aguirre aseguró que el equipo está consciente de la responsabilidad que tiene en el Mundial y trabajará para corregir los errores observados en el primer compromiso.

“Obligación tenemos de dejar todo en el campo de juego. Luego el futbol tiene sus vericuetos. Hablábamos de Panamá, que al final recibe un gol; hablamos de Inglaterra, que en un error recibe un gol. Son cosas inherentes al juego y que intentaremos mañana minimizar para proponer nuestro partido. Ojalá que ganemos”, concluyó.

SV