Julián Araujo apunta a quedarse fuera del Mundial tras nueva lesión

Las alarmas se han encendido en la Selección Mexicana a menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo 2026. La prensa europea ha revelado la gravedad de la lesión de Julián Araujo, lo que pone en duda su participación en el Mundial.

De acuerdo con un medio escocés, Araujo sufre una distensión en el cuádriceps. Esta lesión lo mantendría alejado de las canchas entre siete y ocho semanas, lo que significa que recibiría el alta médica a finales de mayo. Esta fecha es crítica, ya que las 48 selecciones que participarán en el torneo organizado por la FIFA en México, Estados Unidos y Canadá tienen como fecha límite el 30 de mayo para entregar su lista definitiva de 26 jugadores.

Tras un buen paso, viene una lesión

Antes de esta lesión, Araujo estaba pasando por un buen momento con el Celtic, y se esperaba que formara parte de la lista de convocados de Javier Aguirre. Sin embargo, si se confirma su baja, Aguirre tendrá que ajustar sus planes, los cuales ya se han visto modificados por las ausencias de Marcel Ruiz y Luis Ángel Malagón.

Por el momento, no hay un reporte oficial sobre la lesión de Araujo.

Jugadores lesionados que quedan fuera de la convocatoria de la selección para el Mundial 2026:

Marcel Ruiz

Luis Ángel Malagón

En estos días, la selección mexicana jugará su último partido de esta fecha FIFA contra Bélgica, tras el empate 0-0 en la reinauguración del Estadio Azteca. Este encuentro será crucial para que el técnico Javier Aguirre siga evaluando a sus jugadores y defina la estrategia de cara al Mundial, buscando consolidar un equipo competitivo a pesar de las recientes bajas por lesión.

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AR