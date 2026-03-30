Javier Aguirre afirma que Bélgica será un reto de alto nivel para México

El director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, anticipó un duelo de alta exigencia en el partido amistoso frente a Selección de Bélgica, rival al que considera una prueba clave para medir el nivel competitivo del equipo rumbo a la próxima Copa del Mundo.

El estratega destacó el potencial ofensivo del conjunto europeo, recordando su reciente victoria 5-2 sobre Selección de EU, resultado que evidenció la capacidad de Bélgica para generar múltiples oportunidades de gol. En este contexto, Aguirre subrayó que el encuentro permitirá evaluar el desempeño del plantel mexicano ante un rival de jerarquía internacional.

¿Por qué México la tiene difícil contra Bélgica?

El compromiso se disputará en el Soldier Field, en Chicago, donde México buscará mejorar aspectos tácticos mostrados en el empate sin goles ante Selección de Portugal en el Estadio Azteca. Entre los objetivos principales del cuerpo técnico se encuentra lograr una mayor consistencia en la posesión del balón y ampliar los lapsos de dominio durante el partido.

Aguirre explicó que el encuentro representa una de las últimas oportunidades para definir la lista final de 26 futbolistas que participarán en el torneo internacional que iniciará el 11 de junio. El técnico busca consolidar un funcionamiento colectivo sólido, así como evaluar el rendimiento individual de los jugadores en un contexto de alta exigencia.

¿Qué tiene que mejorar México antes de enfrentarse a Bélgica?

Uno de los puntos a mejorar, señaló el entrenador, es la generación de jugadas ofensivas y la contundencia frente al arco rival. Aunque reconoció que el gol suele depender de momentos de inspiración, destacó la importancia de fortalecer el ataque por las bandas y mejorar la precisión en la definición.

En cuanto a los delanteros, Aguirre reiteró que la competencia interna se mantiene abierta. Jugadores como Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Julián Quiñones, Germán Berterame y Armando González se perfilan como opciones para reforzar el ataque, mientras el cuerpo técnico analiza quiénes llegarán en mejor momento futbolístico al arranque del Mundial.

El partido ante Bélgica se perfila como una prueba determinante para medir la capacidad de México de competir frente a selecciones europeas de alto nivel, además de permitir ajustes tácticos antes del inicio del torneo internacional.

TG