Isaác Brizuela aparece en México vs. Portugal, pero ¡vendiendo marquesitas! (VIDEO)

El partido disputado el pasado sábado 28 de marzo en la reapertura del Estadio Azteca, ahora conocido como estadio Banorte, tuvo muchas sorpresas dentro y fuera de la cancha. Una de ellas fue la llamativa reaparición de Isaác Brizuela, exjugador de Chivas y de la Selección Mexicana.

El jugador que fue parte del plantel mundialista de Brasil 2014 representando a la selección mexicana bajo las órdenes de Miguel “El Piojo” Herrera, y que se convirtiera en uno de los más queridos por la afición rojiblanca al disputar duelos claves defendiendo el escudo de las Chivas, sorprendió a la afición que acudió al partido entre México contra Portugal, al reaparecer en el coloso de Santa Úrsula para “debutar” como vendedor de marquesitas.

¿Cómo ocurrió la reaparición del “Cone” Brizuela?

A través de redes sociales, fue donde logramos ver al “Cone” ofreciendo el tradicional postre mexicano durante el encuentro que el conjunto azteca disputó ante los lusos. Según se ha mencionado, el negocio fue iniciado por Isaac Brizuela de manera simultánea a su carrera profesional en las canchas.

De acuerdo con los compartido en redes sociales, el exjugador entró en apoyo de uno de sus trabajadores y tan pronto como le fue posible, se puso manos a la obra, atendiendo a los aficionados que deseaban una marquesita . Fiel a su estilo dentro del terreno de juego, al final, Brizuela compartió un mensaje para los presentes, provocando sonrisas y reacciones favorables con la afición.



¿Cuál es el nombre del nuevo emprendimiento de Isaác Brizuela?

“Marquesitas Las Originales” es la empresa de Isaác Brizuela. La marca, hasta ahora, ha logrado posicionarse en distintos eventos deportivos, alcanzando presencia en partidos de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Rayados de Monterrey y ahora en los partidos disputados por las selección mexicana. Un enorme crecimiento que representa un motivo de gran orgullo para el exfutbolista, quien persigue el objetivo de llegar a muchas más ciudades del país mexicano.





CA