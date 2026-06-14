Mundial 2026 | Dónde ver EN VIVO Suecia vs. Túnez en Monterrey: link, horario y más

El Mundial 2026 continúa con una intensa jornada de partidos y Monterrey será una de las sedes protagonistas este fin de semana. La ciudad regiomontana recibirá el duelo entre Suecia y Túnez, dos selecciones que buscarán comenzar con el pie derecho su participación dentro de la fase de grupos.

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El encuentro corresponde al Grupo F de la Copa del Mundo y marcará un momento histórico para ambas selecciones, ya que será la primera vez que se enfrenten en un partido mundialista.

¿Cuándo y dónde se jugará el partido entre Suecia y Túnez?

El duelo entre Suecia y Túnez está programado para el domingo 14 de junio, cuando el balón comenzará a rodar a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

El escenario del partido será el Estadio Monterrey, ubicado en la Sultana del Norte, una de las ciudades mexicanas elegidas como sede para recibir encuentros del Mundial 2026.

La afición podrá disfrutar de un enfrentamiento inédito dentro de la máxima competencia del futbol internacional, con dos equipos que llegan con caminos diferentes rumbo al torneo.

¿Cómo llegaron Suecia y Túnez al Mundial 2026?

La selección de Suecia consiguió su boleto a la Copa del Mundo a través del repechaje de la UEFA, luego de acceder a esta instancia por la vía de la Nations League. El combinado sueco sorprendió al quedarse con una plaza mundialista tras superar un camino complicado.

Por otro lado, Túnez aseguró su clasificación de manera directa mediante la CAF, la confederación africana de futbol, y afrontará el torneo con la intención de competir ante selecciones de distintas regiones.

Ambos equipos forman parte de una nueva edición mundialista que reunirá a selecciones de todo el planeta en México, Estados Unidos y Canadá.

El historial entre ambas selecciones tiene un dato particular: nunca se han encontrado en una Copa del Mundo.

Por ello, el partido en Monterrey representará el primer capítulo entre Suecia y Túnez dentro del máximo torneo del futbol, lo que añade un atractivo especial al encuentro.

La cita en el Estadio Monterrey será una oportunidad para que ambas selecciones busquen iniciar con una victoria una etapa clave en sus aspiraciones dentro del Grupo F.

¿Dónde ver EN VIVO Suecia vs. Túnez en México?

Los aficionados que quieran seguir el partido podrán hacerlo a través de ViX Premium, mediante su paquete especial del Mundial 2026, el cual requiere un costo adicional.

Además, la transmisión en vivo online estará disponible mediante FOX Sports, donde los seguidores podrán conocer todos los detalles del encuentro entre Suecia y Túnez.

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Con Monterrey como escenario, Suecia y Túnez buscarán escribir una nueva historia en el Mundial 2026 y sumar sus primeros puntos en una competencia donde cada partido puede ser determinante.

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