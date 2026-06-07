La Copa del Mundo de 2026 será especial para Claudia Ruvalcaba. No sólo porque Guadalajara volverá a ser sede del torneo, sino porque será el tercer Mundial que le tocará vivir en México.

Sus primeros recuerdos se remontan a 1970 . Tenía apenas cinco años cuando el país organizó por primera vez la justa mundialista. Aunque era muy pequeña, hay imágenes que permanecen en su memoria.

"Mis papás estaban muy contentos porque habían comprado una televisión. Me acuerdo que mi mamá estaba feliz porque era Phillips", relata.

Aquella televisión se convirtió en el punto de reunión familiar. Tíos, primos y amigos se reunían para seguir los partidos más esperados.

"Se juntaban todos mis tíos a ver los partidos, sobre todo los de México y Brasil, para ver a Pelé", recuerda.

Dieciséis años después, Claudia pudo vivir el Mundial de México 1986 de una manera distinta. Ya adolescente, fue testigo del ambiente que se apoderó de Guadalajara durante las semanas que el torneo permaneció en la ciudad.

"Todo Guadalajara era Brasil y México. Todos teníamos camisas de Brasil y de México", comenta.

Las calles cercanas al Estadio Jalisco se transformaron en un punto de encuentro para aficionados locales y visitantes .

"Todo alrededor del estadio era batucadas por todos lados, era baile. Fue una fiesta muy grande que nunca se me olvidó".

A diferencia de 1970, en 1986 sí pudo ingresar al inmueble. Asistió a dos encuentros y vivió de cerca el ambiente mundialista.

"Venir al estadio era toda una experiencia, venir a comer, ver a todos bailando. Era emoción por todos lados".

Ahora, a las puertas del Mundial de 2026, Claudia espera revivir parte de aquellas experiencias y compartirlas con nuevas generaciones.

"Estoy muy emocionada porque va a ser mi tercer Mundial. Espero que todo sea como en el 86. Quiero volverlo a vivir y tener algo más que contarles a mis nietos".

SV