Pocos nombres tienen tanto peso en el futbol surcoreano como el de Hong Myung-bo. Capitán de la selección que maravilló en la Copa del Mundo de 2002, ahora afronta un nuevo desafío como entrenador : llevar a Corea del Sur a una actuación histórica bajo su dirección.

Hace más de dos décadas, Hong fue el líder de una generación irrepetible. Bajo la dirección de Guus Hiddink, Corea del Sur alcanzó las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2002, convirtiéndose en la primera selección asiática en llegar tan lejos en un Mundial. Aquel equipo conquistó al público por su intensidad, disciplina y valentía frente a las potencias tradicionales del futbol internacional.

La figura de Hong fue fundamental. Además de ejercer como capitán, se consolidó como uno de los mejores defensores del torneo y recibió el Balón de Bronce como reconocimiento a su destacado desempeño . Su liderazgo quedó grabado en la memoria colectiva del futbol asiático y lo convirtió en uno de los máximos referentes deportivos de su país.

Tras retirarse como jugador, inició una carrera en los banquillos marcada por el aprendizaje y la evolución constante. Después de dirigir a la selección olímpica y conquistar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, asumió el mando de la selección absoluta para la Copa del Mundo de Brasil 2014. Sin embargo, la eliminación en la fase de grupos representó uno de los momentos más difíciles de su trayectoria como entrenador.

Lejos de alejarse del futbol, Hong reconstruyó su carrera en el ámbito de clubes . Su trabajo al frente de Ulsan HD FC le permitió recuperar prestigio y consolidarse como uno de los técnicos más respetados de Corea del Sur gracias a los éxitos obtenidos en la liga local.

Ese recorrido le abrió nuevamente las puertas de la selección nacional. Desde su regreso al cargo, trabajó con el objetivo de clasificar a Corea del Sur al Mundial de 2026 y construir un equipo competitivo capaz de trascender en el escenario internacional. Con figuras como Son Heung-min y Kim Min-jae como referentes, el estratega busca combinar experiencia y talento para devolver al país a los primeros planos del futbol mundial.

Actualmente, Hong Myung-bo tiene la oportunidad de lograr algo que pocos han conseguido : dejar una huella imborrable tanto como jugador como entrenador. Para Corea del Sur, la ilusión es que el capitán de 2002 vuelva a liderar una historia capaz de inspirar a toda una generación y escribir un nuevo capítulo de éxito para el futbol de su país.

SV