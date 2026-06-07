Hablar de la Selección de Corea del Sur en la actualidad es hablar de Son Heung-min. El delantero y capitán del conjunto asiático se ha convertido en el referente de toda una generación de futbolistas surcoreanos y en uno de los jugadores más importantes en la historia de su país.

Con una trayectoria destacada tanto a nivel de clubes como de selección, Son llegará a Guadalajara con la posibilidad de seguir agrandando su legado y acercarse a varias marcas históricas que lo colocarían en lo más alto del futbol surcoreano.

A lo largo de los últimos años, Son se ha consolidado como el rostro más representativo del futbol de Corea del Sur. Su velocidad, capacidad goleadora y liderazgo dentro del terreno de juego lo han convertido en un ídolo para millones de aficionados, además de posicionarlo como uno de los futbolistas asiáticos más exitosos de todos los tiempos.

Uno de los récords más importantes que tiene al alcance es convertirse en el máximo goleador de Corea del Sur en la historia de las Copas del Mundo . Actualmente, el delantero comparte la cima de esa clasificación con tres anotaciones, junto a dos leyendas del futbol surcoreano: Park Ji-sung y Ahn Jung-hwan.

Park Ji-sung, considerado uno de los mejores jugadores en la historia del país, logró anotar un gol en cada una de las tres Copas del Mundo que disputó. El exmediocampista marcó durante Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, dejando una huella imborrable en la selección nacional.

Por su parte, Ahn Jung-hwan también alcanzó tres anotaciones mundialistas . Dos de ellas llegaron en Corea-Japón 2002, torneo en el que se convirtió en uno de los héroes nacionales tras marcar el histórico gol de oro que eliminó a Italia en los octavos de final. Su tercer tanto llegó cuatro años después, en Alemania 2006.

Ahora, Son Heung-min tiene la oportunidad de adueñarse en solitario de ese registro. El atacante anotó su primer gol mundialista en Brasil 2014, volvió a hacerse presente en Rusia 2018 y sumó una tercera anotación en Qatar 2022. Gracias a esa consistencia, se encuentra a solo un gol de convertirse en el máximo anotador surcoreano en la historia de las Copas del Mundo.

Sin embargo, ese no es el único objetivo que persigue el capitán de Corea del Sur. Son también está cada vez más cerca de convertirse en el máximo goleador histórico de su selección . Actualmente se encuentra a cinco tantos de alcanzar esa marca, una cifra que parece totalmente alcanzable considerando su importancia dentro del esquema ofensivo del equipo y la regularidad que ha mostrado durante más de una década vistiendo la camiseta nacional.

La presencia de Son Heung-min en Guadalajara genera una enorme expectativa no solo por su calidad individual, sino también por el momento histórico que atraviesa. Cada partido representa una oportunidad para romper récords, superar a figuras legendarias y seguir construyendo una carrera que ya es considerada una de las más importantes en la historia del deporte surcoreano.

Con la posibilidad de convertirse en el máximo goleador de Corea del Sur en las Copas del Mundo y de acercarse al liderato histórico de anotaciones con la selección nacional, Son Heung-min llega a Guadalajara con una misión clara : seguir haciendo historia y consolidar su nombre como el futbolista más importante que ha dado Corea del Sur.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

SV