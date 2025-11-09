Juárez vs Querétaro (1-2)

Querétaro venció 2-1 a Juárez en un partido intenso y bien disputado. Ali Dávila abrió el marcador con un remate dentro del área y, poco después, un autogol de Moisés Castillo amplió la ventaja para los “Gallos Blancos”. En la segunda mitad, Diego Valoyes descontó para los “Bravos”, pero el marcador no se movió más y la escuadra queretana se quedó con el triunfo.

Mazatlán vs Necaxa (1-1)

Necaxa y Mazatlán empataron 1-1 en un duelo cerrado disputado en el estadio El Encanto. Fabio Gomes adelantó a los “Cañoneros” desde el punto penal en el tiempo agregado del primer tiempo, pero Ricardo Monreal igualó para los “Rayos” en los últimos minutos con un remate dentro del área. A pesar del esfuerzo, ninguno de los dos equipos pudo despedirse del torneo con una victoria.

Xolos vs Atlas (2-0)

Xolos de Tijuana superó 2-0 al Atlas en el estadio Caliente con goles de Jesús Gómez y Unai Bilbao, ambos de cabeza en la segunda mitad. El conjunto fronterizo dominó gran parte del encuentro y encontró recompensa a su insistencia después de que Camilo Vargas mantuviera a los visitantes con vida durante el primer tiempo. Con este triunfo, el equipo de Sebastián “Loco” Abreu cerró su participación en casa con autoridad, mientras que los Rojinegros se despidieron sin poder reaccionar.

Tigres vs Atlético San Luis (3-1)

Tigres venció 3-1 al Atlético de San Luis en el Estadio Universitario, cerrando con fuerza su participación en la fase regular. Los visitantes se adelantaron con un gol de Joao Pedro tras una buena combinación ofensiva, pero Ángel Correa empató poco después gracias a una jugada individual de Javier Aquino. En el complemento, Marco Farfán puso el segundo con una definición en el segundo poste, y tras la expulsión de Jahaziel Marchand, Diego Laínez aprovechó un rebote en el área para sentenciar el triunfo. Un tanto de Nicolás Ibáñez en tiempo agregado fue anulado por el VAR.

Chivas vs Monterrey (4-2)

Chivas cerró la fase regular con una contundente victoria 4-2 sobre Monterrey en el estadio Akron. El equipo de Gabriel Milito dominó el primer tiempo con goles de Efraín Álvarez, Armando González y Roberto Alvarado, que les dieron una ventaja de 3-0. En la segunda mitad, Rayados reaccionó con tantos de Roberto de la Rosa y Sergio Canales, pero en el tiempo agregado Javier “Chicharito” Hernández sentenció el marcador con un cabezazo. El Rebaño firmó su séptimo triunfo en los últimos ocho partidos y atraviesa uno de sus mejores momentos del torneo.

León vs Puebla (1-2)

León cayó 2-1 ante Puebla en el estadio Nou Camp y cerró con derrota su participación en el Apertura 2025. La Franja se adelantó al minuto 15 con un cabezazo de Alejandro Organista tras un centro de Fernando Monárrez, pero seis minutos después Iván Moreno igualó el marcador con asistencia de James Rodríguez. Antes del descanso, Emiliano Gómez volvió a poner en ventaja al conjunto poblano con un potente disparo dentro del área. En la segunda mitad, León intentó reaccionar sin éxito y se despidió del torneo con un amargo tropiezo ante su afición.

Toluca vs América (2-0)

Toluca venció 2-0 al América en el estadio Nemesio Diez y cerró la fase regular con un triunfo contundente. Paulinho abrió el marcador al minuto 40 con un remate preciso tras un gol previo anulado por fuera de lugar, y en la segunda mitad Helinho amplió la ventaja desde el punto penal tras una falta de Luis Ángel Malagón. Aunque las Águilas mejoraron con los ingresos de Zendejas y Aguirre, no lograron superar a Hugo González ni evitar un nuevo revés ante el equipo de Antonio Mohamed.

Cruz Azul vs Pumas (2-3)

Pumas venció 3-2 a Cruz Azul en un emocionante duelo disputado en el estadio Cuauhtémoc. Jorge Ruvalcaba abrió el marcador al minuto 4 tras una jugada de Álvaro Angulo, pero Gabriel Fernández respondió con un doblete que dio la vuelta al partido. En la segunda mitad, los universitarios mantuvieron la presión y lograron empatar con un penal de Angulo al 80’. Cuando el encuentro parecía definido, Alan Medina apareció en los minutos finales para sellar la remontada auriazul. El partido también dejó las lesiones de José Juan Macías y Kevin Mier, ambos obligados a abandonar el campo.

Santos vs Pachuca (1-0)

Así cerró la tabla general tras la Jornada 17

Posición Equipo Puntos 1 Toluca 37 2 Tigres 36 3 Cruz Azul 35 4 América 34 5 Monterrey 31 6 Chivas 29 7 Xolos 24 8 Juárez 23 9 Pachuca 22 10 Pumas 21 11 Santos 20 12 Querétaro 20 13 Necaxa 17 14 Atlas 17 15 Atlético San Luis 16 16 Mazatlán 14 17 León 13 18 Puebla 12

