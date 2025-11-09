En el Estadio Akron, Chivas superó 4-2 a Rayados de Monterrey en un duelo que consolidó al Rebaño como serio candidato en la Liguilla del Apertura 2025.

El partido vio el regreso de Javier "Chicharito" Hernández, quien ingresó como suplente y anotó de cabeza para sellar el marcador final ante el conjunto de Nuevo León.

Aunque la figura indiscutible fue Armando González, quien se consagró campeón de goleo compartido con Joao Pedro y Paulinho gracias a su anotación que coronó su brillante fase regular, "Chicharito" aportó con la victoria cerca del final del partido

Como goleador histórico de la Selección Mexicana, su reaparición con gol no solo selló la victoria, sino que reforzó la motivación del equipo rojiblanco hacia el cierre del campeonato.

Tras el pitazo final, Hernández conmovió los aficionados con un mensaje emotivo en Instagram.

¿Qué fue lo que compartió Javier Hernández?

"Ayer me fui con el corazón lleno y el alma agradecida. Qué honor compartir este camino con hombres tan grandes dentro y fuera de la cancha. Se viene lo mejor…", expresó el atacante rojiblanco, con su gratitud por el equipo y anticipando éxitos mayores.

Minutos después, publicó fotos del encuentro y de su infancia luciendo la playera rojiblanca. "Siempre es un orgullo portar estos colores. Que gran familia hemos construido", escribió.

SV