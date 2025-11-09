Lando Norris firmó un fin de semana perfecto en el mítico Circuito de Interlagos al conquistar una victoria aplastante en el Gran Premio de Brasil , resultado que fortaleció sus aspiraciones rumbo al título de la temporada 2025 de la Fórmula 1 . El piloto británico de McLaren dominó de principio a fin: el sábado se llevó el sprint con autoridad y el domingo remató su obra con una actuación sólida, precisa y sin errores, reflejo del gran momento que vive junto a la escudería de Woking.

Aunque Norris se robó los reflectores con su triunfo, buena parte de la atención recayó en Max Verstappen . El tetracampeón del mundo arrancó desde el puesto 19 en el pit lane tras cambiar motor y unidad de potencia, pero eso no impidió que desplegara una remontada magistral.

Con ritmo contundente y agresividad quirúrgica, el neerlandés avanzó en el clasificador hasta alcanzar el tercer puesto, protagonizando uno de los momentos más emocionantes de la carrera al pelear rueda a rueda con el joven italiano Kimi Antonelli . El piloto de Mercedes mostró madurez y temple para defender su posición y quedarse finalmente con un valioso segundo lugar, su mejor resultado en F1.

La competencia estuvo marcada por incidentes y caos en pista. Gabriel Bortoleto, Charles Leclerc y Lewis Hamilton abandonaron tras distintas colisiones que alteraron la estrategia de varios equipos. Entre los afectados estuvo Oscar Piastri , quien recibió una penalización de 10 segundos que comprometió su avance y le impidió acercarse a su compañero Norris en la lucha interna por puntos cruciales del campeonato.

En un domingo lleno de estrategias arriesgadas, degradación impredecible y momentos de tensión, Norris emergió como el gran ganador. Su McLaren respondió a la perfección, consolidando un fin de semana redondo que lo mantiene como firme contendiente al título.

La Fórmula 1 continuará su gira con la siguiente parada: el Gran Premio de Las Vegas , que se celebrará el sábado 22 de noviembre por la noche en el glamouroso circuito callejero del Strip , donde el campeonato promete elevar aún más la intensidad.

TOP 10 Gran Premio de Brasil

1.- Lando Norris / McLaren

2.- Kimi Antonelli / Mercedes

3.- Max Verstappen / Red Bull

4.- George Russell / Mercedes

5.- Oscar Piastri / McLaren

6.- Oliver Bearman / Haas

7.- Liam Lawson / RB

8.- Isack Hadjar / RB

9.- Nico Hulkenberg / Kick Sauber

10.- Pierre Gasly / Alpine

Campeonato de pilotos

1.- Lando Norris / McLaren / 390 puntos

2.- Oscar Piastri / McLaren / 366 puntos

3.- Max Verstappen / Red Bull / 341 puntos

4.- George Russell / Mercedes / 276 puntos

5.- Charles Leclerc / Ferrari / 214 puntos

6.- Lewis Hamilton / Ferrari / 148 puntos

7.- Kimi Antonelli / Mercedes/ 122 puntos

8.- Alex Albon / Williams / 73 puntos

9.- Nico Hulkenberg / Kick Sauber / 43 puntos

9.- Isack Hadjar / RB / 43 puntos

Campeonato de constructores

1.- McLaren / 756 puntos

2.- Mercedes / 398 puntos

3.- Red Bull / 366 puntos

4.- Ferrari / 362 puntos

5.- Williams / 111 puntos

6.- Racing Bulls / 82 puntos

7.- Aston Martin / 72 puntos

8.- Haas / 70 puntos

9.- Kick Sauber / 62 puntos

10.- Alpine / 22 puntos

