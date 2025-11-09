Lando Norris firmó un fin de semana perfecto en el mítico Circuito de Interlagos al conquistar una victoria aplastante en el Gran Premio de Brasil, resultado que fortaleció sus aspiraciones rumbo al título de la temporada 2025 de la Fórmula 1. El piloto británico de McLaren dominó de principio a fin: el sábado se llevó el sprint con autoridad y el domingo remató su obra con una actuación sólida, precisa y sin errores, reflejo del gran momento que vive junto a la escudería de Woking.Aunque Norris se robó los reflectores con su triunfo, buena parte de la atención recayó en Max Verstappen. El tetracampeón del mundo arrancó desde el puesto 19 en el pit lane tras cambiar motor y unidad de potencia, pero eso no impidió que desplegara una remontada magistral.Con ritmo contundente y agresividad quirúrgica, el neerlandés avanzó en el clasificador hasta alcanzar el tercer puesto, protagonizando uno de los momentos más emocionantes de la carrera al pelear rueda a rueda con el joven italiano Kimi Antonelli. El piloto de Mercedes mostró madurez y temple para defender su posición y quedarse finalmente con un valioso segundo lugar, su mejor resultado en F1.La competencia estuvo marcada por incidentes y caos en pista. Gabriel Bortoleto, Charles Leclerc y Lewis Hamilton abandonaron tras distintas colisiones que alteraron la estrategia de varios equipos. Entre los afectados estuvo Oscar Piastri, quien recibió una penalización de 10 segundos que comprometió su avance y le impidió acercarse a su compañero Norris en la lucha interna por puntos cruciales del campeonato.En un domingo lleno de estrategias arriesgadas, degradación impredecible y momentos de tensión, Norris emergió como el gran ganador. Su McLaren respondió a la perfección, consolidando un fin de semana redondo que lo mantiene como firme contendiente al título.La Fórmula 1 continuará su gira con la siguiente parada: el Gran Premio de Las Vegas, que se celebrará el sábado 22 de noviembre por la noche en el glamouroso circuito callejero del Strip, donde el campeonato promete elevar aún más la intensidad.1.- Lando Norris / McLaren 2.- Kimi Antonelli / Mercedes 3.- Max Verstappen / Red Bull 4.- George Russell / Mercedes 5.- Oscar Piastri / McLaren 6.- Oliver Bearman / Haas 7.- Liam Lawson / RB 8.- Isack Hadjar / RB 9.- Nico Hulkenberg / Kick Sauber 10.- Pierre Gasly / Alpine1.- Lando Norris / McLaren / 390 puntos 2.- Oscar Piastri / McLaren / 366 puntos 3.- Max Verstappen / Red Bull / 341 puntos 4.- George Russell / Mercedes / 276 puntos 5.- Charles Leclerc / Ferrari / 214 puntos 6.- Lewis Hamilton / Ferrari / 148 puntos 7.- Kimi Antonelli / Mercedes/ 122 puntos 8.- Alex Albon / Williams / 73 puntos 9.- Nico Hulkenberg / Kick Sauber / 43 puntos 9.- Isack Hadjar / RB / 43 puntos1.- McLaren / 756 puntos 2.- Mercedes / 398 puntos 3.- Red Bull / 366 puntos 4.- Ferrari / 362 puntos 5.- Williams / 111 puntos 6.- Racing Bulls / 82 puntos 7.- Aston Martin / 72 puntos 8.- Haas / 70 puntos 9.- Kick Sauber / 62 puntos 10.- Alpine / 22 puntos* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF