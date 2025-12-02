Las Semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX comienzan este miércoles con los juegos de Ida. Será un día emocionante con dos partidos, y el segundo de la jornada será el Monterrey vs Toluca. Si no quieres perderte nada, aquí te decimos a qué hora es, dónde verlo EN VIVO y cómo llegan los equipos a esta ronda antes de la final.

Cómo llegan Monterrey y Toluca a la Ida de las Semifinales del Apertura 2025

El Monterrey, dirigido por el español Domènec Torrent y con Sergio Ramos en sus filas, se enfrentará a media semana al campeón vigente, Toluca, en el partido de ida de las semifinales del Apertura 2025.

Tras eliminar al América con un dramático gol de Germán Berterame en el último minuto, los Rayados llegan en un buen momento a una serie que se anticipa muy complicada.

El Toluca es considerado actualmente el mejor equipo de la Liga MX. Después de conquistar el Clausura 2025 ante el América, en el torneo actual se consolidó como líder de la Tabla General, ostentando el ataque más potente y la segunda defensa menos goleada.

El conjunto comandado por Antonio "Turco" Mohamed, y que cuenta con Paulinho como líder de goleo del certamen, fue el más efectivo ofensivamente en la fase regular. Buscará confirmar esa letalidad frente a un Monterrey que, a pesar de tener a Ramos, ha mostrado inconsistencias defensivas.

El encuentro genera gran expectativa, ya que los Rayados de Torrent se verán obligados a buscar la victoria en casa para conseguir una ventaja antes del decisivo duelo de vuelta, programado para el sábado en el complicado estadio de los Diablos Rojos.

En los Cuartos de Final, Toluca superó a Juárez por un global de 2-1, aunque sufrió un empate sin goles en casa en el partido de vuelta. A pesar de su pase, el equipo de Mohamed fue el de peor ofensiva en la fase de Liguilla, una estadística que deberá mejorar si aspira a clasificar a la final.

El partido de Ida de las Semifinales del Apertura 2025 entre Monterrey y Toluca se disputará este miércoles 3 de diciembre a las 21:10 horas en el Estadio BBVA de Monterrey, Nuevo León.

Dónde ver EN VIVO el partido Monterrey vs Toluca

La Semifinal de Ida del partido podrá seguirse EN VIVO por televisión abierta, restringida y servicios de streaming. Para no perder detalle, la cobertura en tiempo real (minuto a minuto) se realizará a través de las redes sociales oficiales de los equipos participantes, y EL INFORMADOR publicará el resultado final.

Fecha y hora: Miércoles 3 de diciembre, 21:10 horas

Miércoles 3 de diciembre, 21:10 horas Estadio: BBVA, Monterrey, Nuevo León

BBVA, Monterrey, Nuevo León Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5, aztecadeportes.com, Azteca 7

*Con información de EFE

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

