La Selección Mexicana vivirá una de sus pruebas más mediáticas y exigentes rumbo a la Copa del Mundo de 2026, luego de confirmarse que el próximo 28 de marzo a las 19:00 horas se medirá en partido amistoso ante Portugal, comandado por la leyenda Cristiano Ronaldo, duelo que se disputará en el renovado Estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca.

El compromiso contra el combinado lusitano no solo acaparará la atención por la presencia del máximo goleador en la historia del futbol internacional, sino que, además marcará el primer partido que se jugará en el Coloso de Santa Úrsula tras su profunda remodelación, obra que busca modernizar uno de los inmuebles más emblemáticos del balompié mundial de cara a Mundial 2026.

X / @miseleccionmx

El enfrentamiento ante Portugal genera una enorme expectativa tanto por el nivel del rival como por el atractivo natural que provoca la posible presencia de Cristiano Ronaldo en territorio mexicano, quien podría disputar uno de sus últimos encuentros internacionales en el país. El atacante portugués, multicampeón en Europa y figura histórica del futbol mundial, será el mayor foco de atención en una noche que promete estadio lleno.

Anuncian partido amistoso contra Bélgica en EU

La actividad no se detendrá ahí para el conjunto nacional, ya que el 31 de marzo, apenas tres días después del choque ante Portugal, el Tricolor sostendrá un segundo compromiso de preparación frente a Bélgica, otro rival de élite, en el Soldier Field, a las 19:00 horas, en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos.

Este segundo amistoso permitirá al cuerpo técnico ampliar su panorama táctico y de variantes, al enfrentarse a una selección caracterizada por su potencia física, velocidad y solidez competitiva. El partido servirá además para cerrar una de las fechas FIFA más exigentes en la etapa de preparación rumbo a 2026.

Con estos dos compromisos, la Selección Mexicana afrontará uno de los bloques de preparación más exigentes en su camino hacia la próxima Copa del Mundo. Enfrentar a Portugal en un estadio recién remodelado y posteriormente medirse ante Bélgica en territorio estadounidense representa no solo un reto deportivo, sino también un evento de gran proyección internacional para el futbol mexicano.

X / @miseleccionmx

