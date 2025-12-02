La actividad de las Semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX inicia este miércoles con los encuentros de Ida. Será una jornada de alta emoción con dos partidos, siendo el primero del día el Cruz Azul vs Tigres. En caso de que no quiera perderte la actividad, en esta nota te compartimos toda la información sobre el horario del duelo, dónde verlo EN VIVO y el contexto de los equipos que lo protagonizarán.

Cómo llegan Cruz Azul y Tigres a la Ida de las Semifinales del Apertura 2025

Cruz Azul se enfrentará a Tigres en una emocionante semifinal a doble partido (Ida y Vuelta) que definirá un lugar en la Gran Final del campeonato mexicano.

Este enfrentamiento es vital para ambos equipos. Cruz Azul, bajo la dirección de Nicolás Larcamón, buscará tomar ventaja como local en la capital del país para encarar con mayor tranquilidad el partido de vuelta. Por su parte, los Tigres aspiran al título y buscarán un resultado favorable de visita para regresar a casa con el panorama a su favor y quedarse así con el boleto a la llave decisiva.

X / @CruzAzul

La calidad y jerarquía de los equipos instalados en semifinales auguran una fase emocionante, pero es relevante recordar cómo llegaron ambos a esta instancia. Cruz Azul superó a las Chivas en una serie que se resolvió en el partido de vuelta gracias a un agónico gol de Charly Rodríguez; ese duelo terminó con un penal fallado por parte de Javier "Chicharito" Hernández y un marcador final de 3-2.

En contraste, los Tigres, dirigidos por Guido Pizarro, se midieron a los Xolos de Tijuana. El partido de Ida en el complicado Estadio Caliente terminó con una derrota de 3-0 para los felinos. Sin embargo, en la Vuelta en casa y ante su afición, los regiomontanos protagonizaron una espectacular remontada al golear 5-0 a Tijuana, mostrando una versión muy superior a la del primer encuentro, la cual buscarán replicar en las Semifinales.

La Ida de las Semifinales del Apertura 2025 Cruz Azul vs Tigres se jugará este miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México.

Dónde ver EN VIVO el partido Cruz Azul vs Tigres

El partido de Ida de los Semifinales estará disponible para verse EN VIVO a través de múltiples plataformas, incluyendo televisión abierta, restringida y servicios de streaming. Además, para seguir todos los detalles en tiempo real, el minuto a minuto estará disponible en las redes sociales oficiales de ambos equipos, y el resultado será publicado por EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Miércoles 3 de diciembre, 19:00 horas

Miércoles 3 de diciembre, 19:00 horas Estadio: Olímpico Universitario, Ciudad de México

Olímpico Universitario, Ciudad de México Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5, aztecadeportes.com, Azteca 7

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

----

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF