Tras una épica y agónica remontada ante América, los Rayados se presentan en el Estadio BBVA con la motivación al tope para recibir a uno de los equipos más poderosos del Apertura 2025, el Toluca. Este miércoles 3 de diciembre, a las 21:10 horas, los dirigidos por Domènec Torrent buscarán hacerse fuertes en casa para pegar primero en la llave de Semifinales frente a los Diablos rojos.

Así llegan Monterrey y Toluca a las Semifinales

El cuadro regiomontano llega a la antesala de la Final con un impulso anímico inmejorable. Cuando todo parecía sentenciado para el Monterrey, la figura de Germán Berterame emergió en el momento decisivo para elevarse en el área y firmar el gol definitivo ante las Águilas, manteniendo con vida al equipo en la presente campaña.

Sin embargo, el siguiente reto para la Pandilla no será más asequible. De frente se topará con el conjunto comandado por Antonio "Turco" Mohamed, mismo que acumula 14 partidos sin perder, repartidos en diez victorias y cuatro empates. Además, de que se mantiene con la ofensiva más letal de la competencia al haber conseguido 45 anotaciones en 19 partidos.

X / @Rayados

A eso se le agrega que Rayados deberá sacar provecho de su localía a como dé lugar para irse con una ventaja cómoda al Estadio Nemesio Diez, inmueble que se ha convertido en un verdadero infierno para ellos. Desde que se instauraron los torneos cortos, Toluca ha recibido a los regios en 34 ocasiones, con saldo de 18 triunfos, 14 empates y solo dos derrotas.

En cuanto al historial en Liguillas, mexiquenses y norteños se han visto las caras en cuatro series. Los escarlatas tienen la balanza a su favor, tras haberse impuesto en tres, incluyendo la Final del Apertura 2005 que ganaron con un global de 6-3. La única ocasión que Monterrey pudo eliminar a los Diablos de una Fiesta Grande ocurrió en la Semifinal del Apertura 2009, cuando los derrotó 3-1 y, a la postre, se coronó en el certamen.

Un factor para considerar será la baja por lesión de Alexis Vega, quien ha tenido participación directa en el 26% de los goles totales del Toluca. Su ausencia fue evidente en la serie ante Juárez, donde a los Diablos les costó generar jugadas de mayor peligro y llegar con claridad al área rival. Paulinho fue el futbolista que más resintió la falta de acompañamiento, por lo que Rayados podría verse favorecido ante la ausencia del elemento más desequilibrante del conjunto choricero.

Horario, fecha y transmisión del partido Monterrey vs Toluca

Miércoles 3 de diciembre

Rayados vs Toluca | 21:10 horas | Estadio BBVA

Transmisión: TUDN, Canal 5, VIX Premium y Azteca 7

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF