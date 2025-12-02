El pasado lunes 1 de diciembre, Tharman Shanmugaratnam, presidente de Singapur , visitó México para sostener una reunión con la Mandataria Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional a las 10:00 horas. Durante su visita, el edil resaltó el papel de jugadores como Javier "Chicharito" Hernández y Hugo Sánchez en el futbol mexicano, de cara a la Copa Mundial 2026.

Sheinbaum encabezó el acto protocolario en el Patio de Honor para recibir al presidente de Singapur. De acuerdo con lo mencionado por la Mandataria durante " La Mañanera ", en esta reunión entre homólogos se formalizaría la Embajada de México en Singapur y se abordarían otros temas de interés.

La visita de Shanmugaratnam coincidió con el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Además, esta visita del presidente de Singapur se da en medio de una intensa agenda diplomática de la presidenta Sheinbaum con líderes internacionales.

Presidente destacó el papel de Javier Hernández en el futbol mexicano

Tharman Shanmugaratnam destacó que el próximo año, México será sede del Mundial 2026 organizado por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) , lo cual lo convertirá en el primer país en organizar un mundial por tercera vez.

En este sentido, el presidente de Singapur destacó las figuras de los futbolistas mexicanos Hugo Sánchez y Javier Hernández.

" Por supuesto, hablaremos del legendario, Hugo Sánchez y de 'Chicharito', les he mirado desde niño. Se les celebra, no solo por sus habilidades técnicas en el juego, sino también por su tenacidad en el campo, especialmente en los más importantes partidos. Es lo que inspira a millones y los hace de los mejores de su época .

" Veo lo mismo, esa misma tenacidad en el pueblo mexicano y estoy seguro que ser sede de la Copa Mundial será motivo de una renovación de ese aprecio y de ese espíritu indomable ", manifestó.

En el recinto histórico, el edil resaltó el trabajo de México para que su país sea un asociado de la Alianza del Pacífico:

" Singapur ve a México como un socio natural en términos de innovación y en términos de las capacidades del futuro. México ahora se encuentra entre las economías de manufactura más diversas y basadas en conocimiento. Esto progreso refleja capacidad, desde los agroalimentos, a los electrónicos y los dispositivos médicos, entre sectores que requieren de muchas habilidades, capacidades y cadenas de suministro ", agregó.

