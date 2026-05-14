Luego del juego de ida entre Cruz Azul y Chivas, el Estadio Banorte, antes Azteca, se entregó oficialmente a la FIFA para realizar los preparativos necesarios para la celebración de la Copa del Mundo de 2026, que tendrá como anfitriones a México, Estados Unidos y Canadá. Mismo caso para el Estadio AKRON, en el que se llevó a cabo la final de Sub 21 entre Guadalajara y América.

La FIFA aún esperará al Estadio BBVA, en donde el día de hoy se celebrará la Final de la Liga MX Femenil entre Rayadas y América.

Cabe destacar que, por disposición del máximo organismo del futbol, los recintos cambiarán de nombre a Estadio Ciudad de México, Estadio Guadalajara y Estadio Monterrey, respectivamente.

Informan entrega de Estadio Banorte a la FIFA

A través de un comunicado, la Controladora Deportiva Águilas confirmó la transferencia del Coloso de Santa Úrsula, el mismo que recibirá cinco partidos del torneo de la FIFA, incluido el duelo inaugural que se disputará entre México y Sudáfrica.

"Luego de esta transferencia, la operación del Estadio y su comunicación correrá a través de FIFA y sus cuentas oficiales. [...] Le deseamos la mejor de la suerte a la FIFA, en este evento que lleva preparando años. Sobre todo, le deseamos éxito a las selecciones nacionales que jugarán en nuestra cancha, en particular a nuestra Selección, la de México", informó la Controladora Deportiva Águilas.

El último partido que se jugó en el recinto, antes de la transferencia, fue la ida en las semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, donde Cruz Azul empató (2-2) con Chivas.

En el mismo comunicado, la Controladora Deportiva Águilas destacó que la preparación del recinto incluyó una renovación de la cancha con un sistema híbrido y nuevos espacios de esparcimiento, así como de audio, video y conexión gratuita a internet.

Todo esto con la mirada puesta en el próximo 11 de junio, donde, además del partido inaugural, se llevará a cabo una ceremonia de apertura con referentes musicales como Belinda, Alejandro Fernández y Los Ángeles Azules.

Te puede interesar: Sindicato del Nacional Monte de Piedad podría llevar el conflicto ante la SCJN

¿Qué partidos del Mundial de 2026 se jugarán en el Estadio Ciudad de México?

Fase de Grupos

Jueves, 11 de junio

Partido 1 – México vs Sudáfrica - Grupo A

Miércoles, 17 de junio 2026

Partido 24 – Uzbekistán vs Colombia – Grupo K

Miércoles, 24 de junio 2026

Partido 53 – Chequia vs México – Grupo A - Estadio Ciudad de México

Dieciseisavos de final

Martes, 30 de junio 2026

Partido 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I

Domingo, 5 de julio 2026

Partido 92 – Ganador Partido 79 v Ganador Partido 80

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB