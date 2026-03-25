La bahía de San Francisco se vistió de gala para albergar, en un Oracle Park repleto, el primer “play ball” de la temporada regular de Grandes Ligas , en el Opening Night con los Giants recibiendo a los Yankees de Nueva York que hicieron la maldad y se llevaron la victoria con pizarra de 7-0.

Los Bombarderos del Bronx, fieles al estilo agresivo que los definió en la campaña 2025, en la que fueron los máximos anotadores con 849 carreras, empezaron a llenarle la canasta a los Giants en el segundo rollo, donde armaron un rally de cinco rayitas ante un Logan Webb de altibajos en su apertura con 9 imparables, 6 carreras limpias, 1 base por bolas y 7 chocolates en 5 entradas.

Giancarlo Stanton inició la embestida con imparable, seguido en las bases por Jazz Chisholm Jr. golpeado por un lanzamiento. José Caballero envió a Stanton a la registradora y después Ryan McMahon remolcó a Chisholm y al propio Caballero; Trent Grisham hizo más daño con un triple que amplió la diferencia a cinco, al anotar McMahon y Austin Wells, que había conectado hit previamente.

En el quinto capítulo, los “Mulos” incrementaron la ventaja con un sencillo productor de Stanton con el que Cody Bellinger pisó el plato. Ben Rice seguía por los senderos cuando Chisholm sacó un roletazo en el que los Giants no pudieron completar la doble matanza y con error en el tiro a primera, Rice puso la séptima en el marcador.

La ofensiva de San Francisco fue maniatada por Max Fried , quien salió inspirado a la lomita, permitiendo solo un par de imparables de los tres que lograron los californianos en el encuentro, ponchó a 4 y negoció un solo pasaporte, apuntándose la salida de calidad y la victoria. No obstante, quien brilló por su ausencia en la fiesta neoyorquina fue Aaron Judge, ponchado cuatro veces y dominado con rola al cuadro en su quinto turno al bat.

Por otro lado, el juego que abrió la temporada también fue el primero en utilizar el sistema automático de bolas y strikes (ABS por sus siglas en inglés), para desafiar decisiones de los umpires; el torpedero, José Caballero fue el primero en solicitarlo en Las Mayores, aunque el reto no acabó en su favor en el cuarto inning.

Después del Opening Night, este jueves es el Día Inaugural en la MLB con once juegos más , entre los que destacan los Dodgers empezando la defensa del bicampeonato en casa contra los Diamondbacks y el duelo entre Yoshinobu Yamamoto ante Zac Gallen en el montículo; los Mariners de Andrés Muñoz y Randy Arozarena reciben a los Guardians mientras los Cy Young, Paul Skenes de los Piratas y Tarik Skubal de los Tigres, abrirán frente a los Mets y Padres, respectivamente.

SV