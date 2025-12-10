MLB regresa a México con serie entre San Diego y Arizona

La pelota de Grandes Ligas está lista para volver a volar en el estadio Alfredo Harp Helú. Este miércoles, la Major League Baseball (MLB) confirmó que el mejor beisbol del mundo se jugará nuevamente en la altitud de la capital mexicana en 2026.

Con los dos mil 240 metros de altitud sobre el nivel del mar y con la serie Padres de San Diego vs D-backs de Arizona, la MLB regresa al infierno capitalino, casa de los Diablos Rojos del México.

En 2024, los Colorado Rockies jugaron como locales en el Harp Helú ante los Houston Astros, en una serie de dos partidos que ganó la novena espacial. Después de dichos duelos, la MLB puso una pausa a sus visitas por suelo tricolor.

Pero el anunció esperado al fin llegó. La fanaticada beisbolera en México, cada día más grande, puede celebrar que el beisbol de las Grandes Ligas regresa a la capital para el siguiente año.

Los de tabaco y oro enfrentarán a las Serpientes en el diamante de fuego, los días 25 y 26 de abril; la preventa de boletos comenzará el 19 de enero, vía Ticketmaster.

Arizona jugó por última vez internacionalmente en una serie de dos partidos contra los Rockies en Monterrey, esto en 2019. Por su parte, San Diego jugó en la Ciudad de México en 2023, ante los San Francisco Giants.

"Nuestro debut allí en 2023 fue histórico, y este regreso refleja nuestro compromiso continuo de celebrar nuestra base de aficionados binacional y ayudar a hacer crecer el béisbol a nivel internacional. Estamos emocionados de jugar una vez más en el hermoso Estadio Alfredo Harp Helú delante de los apasionados aficionados mexicanos al béisbol y nuestros fieles aficionados que nos acompañarán en el viaje a esta ciudad y estadio de clase mundial", dijo el CEO de los Padres, Erik Greupner.

The Mexico City Series is back!



The @Padres and @Dbacks will play at Estadio Alfredo Harp Helú Béisbol on April 25 & 26! pic.twitter.com/zSh2NCGtpq — MLB (@MLB) December 10, 2025

SV