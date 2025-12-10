El reloj de arena de Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid parece haberse quedado sin granos este miércoles por la noche. Lo que comenzó en agosto como el matrimonio perfecto entre la grada y su exjugador predilecto, se ha transformado en diciembre en un divorcio tormentoso. La derrota 1-2 ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu no fue solo un tropiezo europeo más; fue la confirmación de una crisis estructural que ha dejado al Rey de Europa desnudo en pleno invierno.

La estadística es fría pero contundente: el Real Madrid ha ganado apenas dos de sus últimos ocho encuentros. Aquella victoria en el Clásico ante el Barcelona el 26 de octubre parece ahora un recuerdo lejano de otra temporada. Desde entonces, el equipo ha entrado en una espiral de empates insípidos (Elche, Rayo, Girona) y derrotas dolorosas que han minado la autoridad del técnico tolosarra.

Contra el City, el Madrid fue un equipo de impulsos, no de futbol. Sin Kylian Mbappé, Alonso apostó por un esquema que se desmoronó tras el gol inicial de Rodrygo. La respuesta del City, con goles del juvenil Nico O'Reilly y un penal implacable de Erling Haaland, expuso las costuras de una defensa improvisada donde Federico Valverde juega por decreto, no por convicción.

Pero el problema va más allá de la pizarra. El lenguaje corporal de estrellas como Vinícius Jr., visiblemente desconectado, y los silbidos que despidieron al equipo el domingo pasado tras caer ante el Celta, sugieren que Alonso ha perdido el control emocional del vestuario. Florentino Pérez no suele tolerar diciembres de este calibre. Con la clasificación directa a Octavos de Champions en riesgo y La Liga complicándose, el "efecto Xabi" se ha diluido.

Los pasillos del Bernabéu no hablan de remontadas heroicas, sino de relevos. Los nombres de Zinedine Zidane y Jürgen Klopp ya flotan en el ambiente como fantasmas de las Navidades futuras. Xabi Alonso llegó prometiendo una evolución del estilo. El crédito se agotó.

¿Por qué se ha dado el bajón?

Fractura del vestuario : Los reportes indican tensión interna. Vinícius Jr. ha mostrado descontento público tras ser sustituido en partidos clave, y Federico Valverde ha expresado incomodidad por ser usado constantemente como lateral derecho ante las bajas defensivas.

: Los reportes indican tensión interna. Vinícius Jr. ha mostrado descontento público tras ser sustituido en partidos clave, y Federico Valverde ha expresado incomodidad por ser usado constantemente como lateral derecho ante las bajas defensivas. La ausencia de Mbappé : Kylian no jugó este miércoles contra el City debido a una fractura en el dedo; su ausencia dejó al equipo sin su principal válvula de escape, y aunque Rodrygo anotó, no fue suficiente para contener al City.

: Kylian no jugó este miércoles contra el City debido a una fractura en el dedo; su ausencia dejó al equipo sin su principal válvula de escape, y aunque Rodrygo anotó, no fue suficiente para contener al City. Fragilidad defensiva: El equipo ha recibido goles en 7 de los últimos 10 juegos. Ante el City, errores puntuales en la marca (permitiendo el gol del empate de O'Reilly y el penal de Haaland) condenaron el esfuerzo.

¿Qué pasa con Xabi Alonso?

Xabi Alonso, quien tomó las riendas para esta temporada 2025-26, está en la cuerda floja. La prensa española reportó que el partido contra el City era un "ultimátum". Al haber perdido (y sumado a la derrota en casa ante el Celta), su despido parece inminente. Los rumores ya colocan a Zinedine Zidane (en una tercera etapa) o a Jürgen Klopp como posibles bomberos para salvar la temporada.

Últimos 10 resultados (todas las competencias)

10 Dic: Real Madrid 1-2 Manchester City (Champions League)

07 Dic: Real Madrid 0-2 Celta de Vigo (La Liga)

03 Dic: Athletic Club 0-3 Real Madrid (La Liga)

30 Nov: Girona 1-1 Real Madrid (La Liga)

26 Nov: Olympiacos 3-4 Real Madrid (Champions League)

23 Nov: Elche 2-2 Real Madrid (La Liga)

09 Nov: Rayo Vallecano 0-0 Real Madrid (La Liga)

04 Nov: Liverpool 1-0 Real Madrid (Champions League)

01 Nov: Real Madrid 4-0 Valencia (La Liga)

26 Oct: Real Madrid 2-1 FC Barcelona (La Liga)

SV