Las transmisiones de la Fórmula 1 (F1) en México siguen transformándose. Luego del Gran Premio de Singapur, la empresa que administra la categoría otorgó los derechos televisivos a Televisa, terminando su relación con Fox Sports y dejando a los usuarios con la opción de ver las carreras a través de las aplicaciones Sky+ e Izzi Go.

Sin embargo, parece que este acuerdo traerá otros cambios de fondo. Según reporta el portal especializado Motorsport.com, la plataforma F1 TV también se vería afectada por este convenio, pues estaría cambiando sus narraciones destinadas al mercado mexicano a partir de 2026. El plan contempla incorporar las voces que actualmente forman parte del equipo de transmisiones de Sky Sports, canal que pertenece a Televisa. Actualmente, las narraciones en español que recibe el público nacional son encabezadas por el argentino Fernando Tornello, las mismas que se escuchan en Disney+ para Sudamérica y en ESPN en Español para Estados Unidos.

Desde el Gran Premio de Estados Unidos, celebrado en Austin, Televisa transmite cada sesión del fin de semana, desde las prácticas libres hasta la carrera, con su propio grupo de narradores y comentaristas.

Aunque Televisa y la Fórmula 1 aseguraron que el servicio de F1 TV no será bloqueado y que, por ahora, mantendrá sus opciones disponibles en México, este ajuste correspondería a una estrategia de regionalización de contenidos, especialmente considerando el regreso de Sergio "Checo" Pérez en la temporada 2026 como piloto de la escudería estadounidense Cadillac.

Por lo pronto, los paquetes de F1 TV continuarán vigentes en territorio mexicano durante el tiempo restante del contrato con Televisa.

¿Dónde ver el Gran Premio de México este fin de semana?

En medio de los reclamos de algunos aficionados por lo difícil que ha sido acceder a los contenidos tras el cambio de derechos de Fox Sports a Televisa, la empresa confirmó que la carrera que se celebra en el Autódromo Hermanos Rodríguez podrá verse en televisión abierta.

Práctica libre 1 | Viernes 24 de octubre | 12:25 horas | Canal Nu9ve

Práctica libre 2 | Viernes 24 de octubre | 15:55 horas | Canal 5

Práctica libre 3 | Sábado 25 de octubre | 11:25 horas | Canal Nu9ve

Calificación (Qualy) | Sábado 25 de octubre | 14:55 horas | Canal 5

Gran Premio de México | Domingo 26 de octubre | 13:30 horas | Canal 5

----

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee además: Lewis Hamilton reconoce el cariño de la afición mexicana y agradece homenaje a Roscoe

OF