León y Pumas se enfrentarán este sábado en uno de los partidos de la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025.

Los equipos llegan con la necesidad de quedarse con los tres puntos para cerrar de buena manera el campeonato. Aquí te compartimos los horarios y las opciones de transmisión EN VIVO para que sigas cada detalle del encuentro y no te pierdas ninguna jugada.

Cómo llegan León y Pumas a la Jornada 15 de la Liga MX

En el marco de la antepenúltima fecha del torneo, León recibirá en casa a los de la UNAM.

El último duelo entre dichas escuadras ocurrió en el Clausura 2025, en donde Pumas triunfó con un marcador de 2-1.

León llega a este juego tras una derrota de 0-2 ante Atlas, mientras que los del Pedregal vienen de perder 0-1 ante el Atlético de San Luis.

A pesar de que en esta ocasión los Panzas Verdes contarán con la ventaja de la "localía", jugarán sin la presencia de Rogelio Funes Mori, Stiven Barreiro y Nicolás Fonseca, bajas importantes y aún más en el cierre del Apertura 2025.

En lo que respecta a la Tabla General, León está en la decimosexta posición con 12 unidades, mientras que Pumas en el doceavo lugar con 14; por lo que ambos equipos intentarán buscar los tres puntos esenciales en la parte final del certamen para cerrar de buena manera.

Dónde ver EN VIVO el partido León vs Pumas de la J15 - Liga MX

El juego de la Jornada 15 se disputará este sábado 25 de octubre en el Estadio León, en León, Guanajuato, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Podrás verlo en vivo por streaming y seguir las jugadas más importantes en las redes sociales de ambos equipos, además de checar los resultados en EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Sábado 25 de octubre, 19:00 horas

Sábado 25 de octubre, 19:00 horas Estadio: León, León, Guanajuato

León, León, Guanajuato Transmisión: Caliente TV, FOX One

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

