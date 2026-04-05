MLB arranca con equipos firmes, dudas y rezagados

Hay equipos que han cumplido con los pronósticos del inicio de temporada de Grandes Ligas y otros que se han quedado atrás en sus divisiones. Sin embargo, sigue siendo temprano en la maratónica carrera que es la temporada regular de la MLB , por lo que mantener el alto nivel durante tanto tiempo es una tarea complicada. Por el contrario, aún es una buena etapa para corregir errores e incrementar la competitividad de aquellos que no han obtenido los resultados deseados.

Liga Nacional - Oeste

Los Dodgers de Los Ángeles, actuales bicampeones, comenzaron con un esperado paso ganador, barriendo a los Diamondbacks y Nationals, incluso con 31 carreras anotadas contra Washington. Sin embargo, titubearon ante los Guardians, perdiendo la serie, lo que representa sus únicas dos derrotas en un registro de nueve juegos hasta ahora.

Dentro de la división, Arizona ha sido el segundo equipo con mejor desempeño, con marca de 5-5, colocándose por delante de los Padres, quienes eran los favoritos para ocupar el segundo puesto. San Diego, San Francisco y Colorado, en ese orden, no han tenido el inicio esperado y todos presentan marca negativa.

Liga Nacional - Central

Los Cerveceros de Milwaukee han puesto en su bolsillo las tres series que han disputado —ninguna aún contra rivales divisionales—, incluyendo una barrida sobre los Medias Blancas en el arranque de temporada, para sumar siete victorias y dos derrotas.

La persecución inicial se mantiene apretada en este pelotón, con los Piratas de Pittsburgh y los Rojos de Cincinnati a solo un juego de distancia, mientras que los Cardenales, también con paso ganador, se ubican a un par. Los Cachorros ocupan el quinto sitio, con cinco derrotas en nueve juegos.

Liga Nacional - Este

Se esperaba que este sector fuera liderado por los Mets, considerando su nómina; sin embargo, los Marlins de Miami se encuentran en la cima con récord de 5-3. Aunque vienen de perder la serie ante los Yankees, que les pusieron freno, mantienen un mejor porcentaje de victorias (.625) que la novena de Queens.

El conjunto neoyorquino, que llegó a tener récord perdedor, está empatado con marca de 6-4 junto a los Bravos de Atlanta, mientras que los Phillies se encuentran apenas a medio juego de distancia en este ajustado inicio de temporada. Los Nacionales, con 3-6, son los únicos que desentonan en el grupo.

Liga Americana - Oeste

Houston parece ser el equipo con menos problemas en el Oeste de la Americana, encadenando una racha que llegó a ser de cinco victorias —la más larga hasta ahora en toda la MLB—, antes de perder la serie con los Atléticos y dejar su registro general en 6-4.

Detrás, los Angels han dividido sus resultados en los primeros diez juegos. Sin embargo, ya llegó la mala noticia que se ha vuelto tradición: una lesión de Mike Trout, quien está catalogado como día a día. Los Rangers (4-5), Mariners (4-6) y los Atléticos (3-6) completan el grupo.

Liga Americana - Central

A diferencia de su contraparte del viejo circuito, donde hay cuatro equipos con marca de .500 o más, en la División Central de la Americana solo los Guardianes de Cleveland (6-4) se mantienen en números positivos, tras empatar serie con Seattle y superar a Dodgers y Cachorros en dos de tres juegos en cada caso.

Los Tigres de Detroit, a pesar de ganar dos de las tres series que han disputado, han resentido la barrida a manos de los D-backs y la más reciente derrota ante los Cardenales, lo que se refleja en su récord actual de 4-5, igualados con Kansas City y los Medias Blancas. Los Mellizos ocupan el último lugar, con tres victorias en nueve juegos.

Liga Americana - Este

El Este de la Americana cuenta con uno de los mejores y el peor equipo de las Grandes Ligas. Los Yankees cayeron ante los Marlins, perdiendo la oportunidad de barrerlos y de colocarse como líderes en solitario de la MLB, ya que ahora comparten marca de 7-2 con Dodgers y Cerveceros. En contraste, los Medias Rojas de Boston son el único equipo con dos victorias en nueve juegos, lo que los ubica en el sótano de ambos circuitos.

Los del Bronx aún tienen margen de maniobra. Las Rayas de Tampa Bay y los Azulejos de Toronto tienen marca perdedora y están a tres juegos de distancia, mientras que los Orioles de Baltimore deberán remar más, con una desventaja de cuatro juegos respecto a los neoyorquinos.

Próximas series importantes

Al comenzar una nueva semana, los Dodgers enfrentarán a los Azulejos en Canadá y posteriormente recibirán a los Rangers . Los Yankees, tras un duelo con los Atléticos, tendrán una serie divisional contra Tampa Bay. Los Padres deberán elevar su nivel para medirse a los Piratas y después aprovechar el mal momento de los Rockies para mejorar su posición.

Por su parte, los Reales y los Guardianes, así como Seattle y Texas, disputarán series clave entre rivales divisionales. Además, Mets y Diamondbacks sostendrán un enfrentamiento importante en busca de acercarse a los líderes de sus respectivos sectores en la Liga Nacional.

SV