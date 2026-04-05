Charros y Conspiradores firman serie pareja en el Panamericano

Luego de cuatro días de intensa actividad en el Estadio Panamericano, la serie de pretemporada entre Charros de Jalisco y Conspiradores de Querétaro llegó a su fin este domingo con un empate 3-3, resultado que reflejó la paridad que predominó a lo largo de los cuatro encuentros.

El balance final dejó una victoria por bando y dos igualadas, evidenciando lo cerrado y competitivo de cada uno de los duelos disputados.

Después de casi dos meses sin béisbol en el inmueble de Zapopan, las acciones regresaron con una serie de carácter amistoso que sirvió para continuar cazando talento y rotando a los jugadores con el fin de definir el roster que competirá en la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol.

El cuerpo técnico encabezado por Noé Muñoz —a la espera de que se incorpore Benjamín Gil— tuvo la oportunidad de alinear a brazos importantes como Allen Córdoba, Billy Hamilton, Willie Calhoun, Johneshwy Fargas, Donny Sands, Alejandro Quezada y Kyle Garlick, quienes se perfilan para conformar el line up en la campaña veraniega.

Asimismo, se pudieron observar a peloteros más jóvenes como Carlos Báez, Luis Martínez, David Mosqueda, entre otros. Ellos están levantando la mano para ganarse un lugar en el equipo aportando velocidad, ingenio y juventud, para explotar el potencial de Jalisco, equilibrándolo con la experiencia que suman los veteranos.

En cuanto el pitcheo, Jalisco abrió con César Gómez —quien fuera utilizado como relevista durante la LMP—, el novato José Manuel Montijo, el experimentado Luis Iván Rodríguez y el estadounidense Zac Grotz. Mientras que, en el bullpen se utilizaron a nombres importantes como Stephen Gonsalves, Luis Payán, AJ, Puckett, Amir Garrett, Elkin Alcalá, Rafael Córdova, Josh Green, etc.

La serie ante Conspiradores comenzó el pasado jueves con un empate a siete carreras. Un día después, Charros consiguió la primera victoria de pretemporada por un resultado de 9-8. Sin embargo, Querétaro regresó el golpe el sábado al vencer a Jalisco en un duelo en el que destacaron las ofensivas para llevárselo 11-13. Finalmente, los caporales dejaron ir el triunfo en el último encuentro y se tuvieron que conformar con otra igualada .

La pretemporada para Charros de Jalisco continuará en Reynosa, Tamaulipas, lugar donde se enfrentará a los Sultanes de Monterrey del 10 al 12 de abril y a Tecos de los Dos Laredos el 14 y 15 del mismo mes. Posteriormente, realizará su debut en la LMB el viernes 17 contra Acereros de Monclova.

SV