El entrenador de las Chivas de Guadalajara, Gabriel Milito, insistió en la importancia de mantener la tranquilidad en la recta final del torneo, destacando que su equipo debe centrarse únicamente en el presente y avanzar paso a paso.

Para respaldar su idea, el técnico argentino evocó su etapa como jugador en Independiente y una frase que marcó su carrera bajo la dirección de Américo Gallego:

“Yo tengo otro ejemplo mejor. Yo soy independiente, Racing es el clásico rival. Nosotros cuando fuimos campeones en Independiente, año 2000, con el ‘Tolo’ Gallego, un grandísimo entrenador, decía ‘piano a piano’. Así que prefiero utilizar esa frase y realmente decir que ese debe ser el comportamiento partido a partido.

“Es más, dentro del partido es jugada a jugada. No para llegar lejos o intentar llegar lejos hay que mirar cerca. Y ahora lo más importante es recuperar los jugadores, preparar bien la semana porque es un partido dificilísimo de visitante con Tigres. Y tenemos que ir ahí a jugar como lo solemos hacer, pero con la dificultad que tiene ir a jugar a esa cancha contra semejante rival. Por lo tanto, calma partido a partido y después el tiempo dirá de qué fuimos capaces de conseguir”, reveló.

Además, Milito resaltó el carácter de su equipo, especialmente cuando enfrenta situaciones complicadas dentro del partido, asegurando que su equipo es valiente.

“Es un equipo que juega muy bien en largo, como pasó en el primer tiempo, pero también si le das tiempo es un equipo que se la pasa bien y en ventaja no, bueno, obviamente que no es no es tan sencillo jugar, pero este equipo tiene valentía, tiene confianza y tiene argumentos a partir de la calidad y la mentalidad de los jugadores para enfrentar este tipo de situación y revertirla. Entonces, tal y como se dio el partido y haber empatado al final, es un punto que que valoramos. Pero lógicamente que queríamos queríamos ganar”, agregó

Finalmente, el estratega rojiblanco reconoció la actuación del guardameta Raúl Rangel, quien fue determinante para que el equipo se mantuviera en el partido.

“‘Tala’ está en un momento fundamental del partido nos sostuvo en en el partido, atajando el posible 3-1. Y eso también un poco lo que necesitamos o lo que necesita un equipo para tener aspiraciones, que no haga goles, que el arquero en los momentos determinante o en situación determinante también aparezca. Bueno, no es casualidad que sea nuestro arquero titular y que sea el arquero titular de México. Se lo ganó con sus se lo gana con sus actuaciones”, concluyó.

CT