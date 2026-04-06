Julián Quiñones, entre los máximos goleadores del planeta antes del Mundial 2026

Julián Quiñones atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se ha afianzado como uno de los delanteros mexicanos más destacados de la actualidad. En los últimos meses recientes, su trayectoria ha cobrado nuevo impulso en el futbol internacional, y hoy en día es el segundo máximo goleador en el planeta.

Tras conquistar múltiples títulos de la Liga MX, el atacante tomó una decisión para su trayectoria profesional: dar el salto definitivo al futbol saudí. En esa nueva etapa, ha seguido demostrando su innegable calidad técnica.

Aunque su inicio en el balompié árabe estuvo marcado por el natural proceso de adaptación a una nueva cultura deportiva, el delantero logró afianzarse como un titular indiscutible en su club.

Hoy en día, Quiñones es una pieza clave del Al Qadisiya. Este equipo se ha mantenido firme en los primeros puestos de la clasificación general gracias, en gran medida, a sus constantes aportaciones ofensivas.

Este excelente rendimiento colectivo e individual le ha permitido al exjugador del Atlas, América y Tigres, volver a estar bajo los reflectores, demostrando que su capacidad goleadora sigue intacta.

A la caza del liderato mundial y su actuación ante Al Ettifaq

El nivel competitivo en Arabia Saudita ha sacado la mejor versión del atacante. Recientemente, el delantero sumó un doblete frente al conjunto del Al Ettifaq.

Esta actuación no solo lo colocó como líder de goleo en el torneo local, sino que también lo proyectó de manera definitiva entre los delanteros más letales de todo el planeta.

Las cifras de este año son buenas para el futbol mexicano. Con 19 goles en lo que va de 2026, Julián se ubica orgullosamente como el segundo máximo goleador de todo el mundo.

Actualmente, se encuentra apenas un tanto por detrás de Ivan Toney, el atacante del Al Ahli, quien encabeza la estadística global con 20 anotaciones en este año calendario.

El objetivo principal: La lista de Javier Aguirre para la Copa del Mundo 2026

Todo este esfuerzo y despliegue de talento tiene una meta clara en el horizonte. El delantero tiene el firme objetivo de asegurar un lugar en la lista definitiva de la Selección Mexicana.

Rumbo a la Copa del Mundo 2026, el director técnico Javier Aguirre observa de cerca el rendimiento de sus piezas en el extranjero, buscando a los elementos que se encuentren en mejor forma física y deportiva.

Los números del atacante del Al Qadisiya son imposibles de ignorar para el cuerpo técnico nacional. Mantener este ritmo goleador es fundamental para llegar en su mejor momento a la justa mundialista.

Así marcha la tabla de goleo en Arabia Saudita

La competencia en el Medio Oriente es feroz, reuniendo a figuras de talla internacional en cada jornada. A pesar de ello, el mexicano domina los registros históricos de la presente temporada con autoridad.

En este momento así es como se encuentra la tabla de máximos artilleros en la liga saudí, donde el nombre de México brilla en lo más alto:

Jugador | Equipo | Goles

Ivan Toney | Al Ahli | 26

Julián Andrés Quiñones | Al Qadisiya | 26 goles

Cristiano Ronaldo | Al-Nassr | 23 goles

Roger Martínez | Al Taawon | 20 goles

João Félix | Al-Nassr | 15 goles

Mateo Retegui | Al Qadisiya | 15 goles

Ramiro Enrique | Al-Kholood Club | 15 goles

Yannick Carrasco | Al-Shabab | 15 goles

Es importante destacar que, en el acumulado total de la liga, el mexicano empata en la cima con Ivan Toney, ambos con 26 dianas en su cuenta personal, demostrando una paridad absoluta en la liga.

Además, supera a Cristiano Ronaldo, quien registra 23 anotaciones, y a otros talentos internacionales de gran renombre como João Félix.

El impacto del exjugador rojinegro también se refleja en el dominio ofensivo de su club. Comparte el peso del ataque con su compañero Mateo Retegui, quien suma 15 goles para la causa del Al Qadisiya.

Otros nombres destacados en la liga, como Ramiro Enrique y Yannick Carrasco, se mantienen rezagados con 15 tantos, muy por debajo del ritmo que ha marcado el delantero azteca en esta campaña.

*Con información de SUN

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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