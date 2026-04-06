El partido pendiente entre Querétaro y FC Juárez, correspondiente a la Jornada 7 (J7) del Torneo Clausura 2026, finalmente tiene todo listo para llevarse a cabo. Este duelo, que había quedado en pausa, promete grandes emociones para los aficionados de estos dos conjuntos de la Liga MX que han estado esperando pacientemente su reprogramación. Y por si te interesa verlo, te compartimos todos los detalles para que no te pierdas ni un solo minuto de la acción en el Estadio La Corregidora, entre esto, detalles sobre cómo llegan los rivales, el horario y canal para verlo en vivo.

¿Por qué se suspendió el Querétaro vs Juárez de la J7?

El partido estaba programado inicialmente para disputarse el domingo 22 de febrero de 2026 en el Estadio La Corregidora, en la ciudad de Querétaro. Sin embargo, la Liga MX tomó la decisión de posponerlo de último momento, debido a los hechos de inseguridad y bloqueos carreteros registrados en el Estado de Jalisco y zonas aledañas, derivados de operativos de las autoridades. Ante el panorama de incertidumbre, se priorizó en todo momento la integridad de los jugadores, cuerpos técnicos, árbitros y, por supuesto, de los aficionados que planeaban asistir al estadio.

Esta medida preventiva no fue exclusiva de este encuentro. Afectó a varios eventos deportivos en el país, incluyendo partidos de la Liga de Expansión y la Liga MX Femenil. Afortunadamente, las condiciones actuales permiten que el balón vuelva a rodar en la ciudad queretana con total normalidad y con las garantías de seguridad necesarias para un evento de esta magnitud.

¿Cuándo y a qué hora es el partido pendiente de la J7?

El choque entre los Gallos Blancos de Querétaro y los Bravos de Juárez se disputará este martes 7 de abril de 2026. La espera ha terminado y los equipos han tenido tiempo suficiente para replantear sus estrategias de cara a este compromiso.

El silbatazo inicial está programado para las 18:00 horas (tiempo del centro de México). Es el momento perfecto para disfrutar de una tarde de buen futbol y ver cómo ambos equipos ajustan sus piezas tras varias semanas de intensa actividad en el torneo regular.

Para los locales, hacer pesar su casa será fundamental si quieren mantener vivas sus esperanzas en el campeonato. Por su parte, el equipo fronterizo buscará dar la sorpresa, romper los pronósticos y llevarse tres puntos vitales como visitante que les den un respiro en la clasificación.

Dónde ver EN VIVO el partido pendiente Querétaro vs Juárez

Si no puedes asistir a las gradas del estadio, no te preocupes. La transmisión del partido estará disponible en una plataforma de streaming, asegurando que los seguidores de ambos clubes puedan ver las acciones en tiempo real desde la comodidad de su hogar.

Fecha y hora: Martes 7 de abril de 2026, 18:00 horas

Martes 7 de abril de 2026, 18:00 horas Sede: Estadio La Corregidora, Querétaro, Querétaro

Estadio La Corregidora, Querétaro, Querétaro Transmisión (canales): FOX One

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

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-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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