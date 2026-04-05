Julián Quiñones anota doblete y se coloca como líder de goleo en Arabia

Julián Quiñones no se cansa de anotar en la Saudi Pro League. Esta vez, el delantero mexicano marcó en la primera parte del partido y en la segunda, en el duelo entre Al Qadisiyah y Al-Ettifaq , un clásico de la liga de Arabia.

Con 26 tantos en la presente campaña, el seleccionado mexicano ya se colocó como líder de la tabla de goleo junto a Ivan Toney, quien registra la misma cantidad que Quiñones.

Primer gol y dominio inicial

En el partido de la Jornada 27 de aquel campeonato, el jugador nacionalizado mexicano se hizo presente en el marcador al minuto 33 del primer tiempo , abriendo el cerrojo rival.

La jugada arrancó por la banda derecha: Musab Al-Juwayr mandó un centro al área rival que le cayó a Retegui, quien en dos toques sacó el remate. El arquero atajó el disparo, pero dejó un rebote que fue aprovechado por Julián Quiñones.

El ex del América apareció solo en el área para empujar el esférico al fondo de la red y hacer el primero del juego.

El desarrollo del partido se complicó para Quiñones y compañía cuando su compañero, Mohammed Aboulshamat, fue expulsado dos minutos después de la anotación.

Para el minuto 40, el rival del mexicano encontró el empate y, al 47, ya en el segundo tiempo, marcaron el 2-1. El ex del Liverpool, Wijnaldum, anotó desde los once pasos para hacer el 3-1 y poner contra las cuerdas al equipo del mexicano.

هدف! ⚽️��

كينيونيس يفتتح أهداف الديربي بمتابعة للكرة وإنهاء داخل الشباك �� #الاتفاق_القادسية | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/ULxrbMYFDD— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) April 5, 2026

Reacción tardía y cierre polémico

Quiñones firmó su doblete al minuto 87 de gran manera . El mexicano picó al espacio para recibir un pase filtrado, ganándole la posición a dos defensores rivales y, ya en el área, finalizó de pierna derecha ante la salida del arquero.

Al minuto 90, Nacho Fernández, ex del Real Madrid, había empatado el encuentro, pero el tanto fue anulado.

SV