Pese a que Chivas fue superior en gran parte del juego de Vuelta de los Cuartos de Final contra Cruz Azul, algunas decisiones tácticas, desatenciones muy oportunas y un penal fallado, fueron determinantes para que el Rebaño sufriera una dolorosa eliminación del Apertura 2025.

Ante ello, Gabriel Milito, director técnico del Guadalajara, comentó que el resultado fue muy injusto, sobre todo, por la forma en la que se dio y porque consideró que Chivas fue dominante. Además, defendió a Javier “Chicharito” Hernández, quien fue el encargado de cobrar la pena máxima y terminó volando su disparo, asegurando que él contaba con la experiencia necesaria para afrontar ese momento tan crucial.

“Es un resultado injusto. Tuvimos la clasificación en la mano, se nos escapa por esas cosas que tiene el futbol. Considero que, en la totalidad de la eliminatoria, fuimos superiores, sobre todo, hoy equipo de visitante hizo un gran partido. Por eso el dolor tan grande, no solamente por quedar eliminado sino por la forma que nos tocó quedar eliminados".

“Con respecto a Javier, si hay alguien que tiene la experiencia, el recorrido para asumir la responsabilidad y patear un penal es él, eso es incuestionable para mí. Con toda su buena voluntad y, además, por su jerarquía, me pareció que era el indicado para agarrar la pelota y patear un penal crucial. Después, lo falló y forma parte de este deporte”, señaló Milito.

Finalmente, se dijo orgulloso de sus dirigidos por cómo encararon la serie contra la Máquina, destacando que hicieron dos juegos muy buenos y aún con la derrota, los jugadores acataron al pie de la letra todas las órdenes que les pidió.

“Estoy orgulloso del equipo, por cómo jugaron y cómo compitieron. Siento mucho dolor por ellos, al mismo tiempo, mucho orgullo y ellos deben de tener la conciencia muy tranquila porque han hecho absolutamente todo lo que les pedí para esta eliminatoria tan pareja y tan dura. Después el resultado es lo que es, pero en cuanto a mérito y merecimiento, creo que hemos hecho dos muy buenos partidos”, concluyó el estratega.

SV