Chivas queda eliminado tras remontada de Cruz Azul y penal fallado por 'Chicharito'

En una noche cargada de tensión y emociones en el Estadio Olímpico Universitario, el Club Deportivo Guadalajara quedó eliminado del Apertura 2025 tras caer 3-2 frente al Cruz Azul, en un juego que incluyó un penal errado de Javier “Chicharito” Hernández y el repliegue tempranero por parte de Gabriel Milito, factores que terminaron condenando al Rebaño.

El duelo estuvo marcado por el dramatismo de principio a fin. El Rebaño llegó a Ciudad Universitaria con la obligación de ganar, pero los errores y el hecho de que el equipo rojiblanco se encerró faltando media hora por acabarse el encuentro, le cedió el triunfo a los locales.

Uno de los momentos más dolorosos para la afición rojiblanca llegó en la recta final del encuentro, cuando “Chicharito” falló un pena máxima que pudo haber significado el pase para su equipo. A esa frustración, se sumó la sensible baja de Armando “Hormiga” González, quien no pudo ver acción debido a una lesión y cuya ausencia pesó en los momentos clave del partido.

Ante la falta de la “Hormiga”, las Chivas apostaron por Cade Cowell, quien no había sido considerado por Gabriel Milito desde el pasado 22 de octubre. Aún y con todas las dudas que rodeaban la titularidad del mexicoamericano, pudo responder de manera casi de inmediata convirtiendo el primer gol rojiblanco al minuto 8’ y también asistiendo en la segunda anotación que finiquitó Bryan “Cotorro” González.

Una de las principales claves para el Guadalajara durante el primer tiempo fue la presión alta que ejerció en las salidas de los celestes, insertando hasta tres hombres en el área rival para interceptar los intentos de construcción de jugadas. Sin embargo, cuando Cruz Azul encontró el espacio necesario no lo desaprovechó y Gabriel Fernández apareció empujando el balón para igualar las acciones al 14’.

Pero para la parte complementaria, todo se desmoronó para los visitantes. Milito optó por cambios defensivos a partir del minuto 60 para “asegurar” el resultado a favor de los rojiblancos. Acción que le cedió por completo el esférico a los celestes y, tras mostrar una insistencia asfixiante, los locales consiguieron darle la vuelta al marcador a través de Jeremy Márquez al 72, quien festejó con las manos en las orejas haciendo alusión de que no escuchaba a la afición rival.

Aunque el estratega rojiblanco intentó rectificar sus errores realizando modificaciones a la ofensiva con los ingresos de Alan Pulido, “Chícharo” y Santiago Sandoval, no le alcanzó para evitar la derrota. E incluso, Cruz Azul encontró una última diana al 97 gracias a que Carlos Rodríguez quedó completamente solo ante una nula marca defensiva rojiblanca.

De esta manera, Chivas se despide de la campaña con la ilusión de haber alcanzado una victoria largamente anhelada, pero con la dura realidad de que, en los momentos decisivos, sus máximos referentes no estuvieron a la altura de las circunstancias.

ALINEACIONES

CRUZ AZUL

PORTERO

1. Andrés Gudiño

DEFENSAS

29. Carlos Rotondi

(68’ 3. Omar Campos)

4. Willer Ditta

33. Gonzalo Piovi

(5. Jesús Orozco Chiquete)

15. Ignacio Rivero

(68’ 9. Ángel Sepúlveda)

MEDIOS

19. Carlos Rodríguez

16. Jeremy Márquez

(89’ 161. Jorge Rodarte)

6. Erik Lira

DELANTEROS

8. Lorenzo Faravelli

(46’ 2. Jorge Sánchez)

20. José Paradela

21. Gabriel Fernández

D.T. Nicolás Larcamón

CHIVAS

PORTERO

1. Raúl Rangel

DEFENSAS

5. Bryan González

17. Luis Romo

21. José Castillo

23. Daniel Aguirre

MEDIOS

6. Omar Govea

(76’ 14. Javier Hernández)

28. Rubén González

37. Richard Ledezma

(61’ 2. Alan Mozo)

DELANTEROS

10. Efraín Álvarez

(57’ 15. Erick Gutiérrez)

7. Cade Cowell

(76’ 226. Santiago Sandoval)

25. Roberto Alvarado

(76’ 9. Alan Pulido)

D.T. Gabriel Milito

