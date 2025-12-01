Charros de Jalisco se refuerza para la segunda vuelta de la LMP

Con la obligación de levantarse tras sufrir su segunda barrida en manos de los Jaguares de Nayarit y obtener una victoria en sus últimos seis juegos disputados, los Charros de Jalisco anunciaron este lunes 1 de diciembre las contrataciones de tres elementos que reforzarán el roster de cara al cierre del rol regular de la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico.

El pitcher japonés Tomohiro Anraku, el norteamericano Connor Hollis y el cátcher mexicano Dean Nevárez son los flamantes refuerzos que estarán disponibles con los Charros a partir de este martes cuando inicie la serie contra los Venados de Mazatlán en el Estadio Panamericano.

El perfil de los nuevos jugadores de Charros de Jalisco

Tomohiro Anraku, de 29 años, viene de ser campeón con los Diablos Rojos del México en las dos más recientes campañas de la Liga Mexicana de Beisbol. En 2025, el asiático se convirtió en el relevista del año gracias a que fue líder de salvamentos con 22 en 26 oportunidades, brindándole una efectividad de 84.6%. Además, terminó el rol regular con marca de 1-2 y un porcentaje de carreras limpias permitidas de 2.98 en 47 apariciones.

Por su parte, Connor Hollis con 31 años, es un jugador versátil que puede desempeñarse en diferentes partes del campo. En verano estuvo con los Piratas de Campeche y fue pieza clave para que la novena yucateca lograra llegar hasta la final de la Zona Sur de la LMB, ya que conectó 118 imparables en 80 compromisos para registrar un promedio de bateo de .366.

Finalmente, Dean Nevárez de 28 años, arribará con Jalisco para fortalecer la receptoría. Dean pudo jugar en MiLB con los Seattle Mariners y los Chicago Cubs, logrando disputar 111 juegos en los que produjo 54 anotaciones y obtuvo .693 de OPS. En el circuito invernal, el tijuanense ha vestido las franelas de Mexicali, Los Mochis y Ciudad Obregón.

Para Jalisco ya no hay margen de error después de varios resultados negativos que lo han relegado hasta el séptimo sitio del standing general y el último lugar en la tabla de la segunda vuelta, por lo que se espera que con estos refuerzos el equipo pueda recomponer su camino para continuar en la búsqueda del bicampeonato en la LMP.

