La Liga MX dio a conocer de manera oficial este lunes los horarios de las Semifinales del Torneo Apertura 2025, instancia en la que Toluca, Tigres, Cruz Azul y Rayados buscarán imponer sus condiciones para conseguir los dos únicos boletos que quedarán disponibles para mantenerse con vida en la competencia y llegar a la Gran Final.

Las acciones se abrirán el miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario, donde Cruz Azul recibirá a Tigres en el duelo de Ida de su eliminatoria. La Máquina buscará tomar ventaja en condición de local frente a un rival con amplia experiencia en Liguillas y finales.

Para cerrar la actividad del día, a las 21:10 horas en el Estadio BBVA, Rayados se medirá ante Toluca. El conjunto regiomontano intentará imponer condiciones ante su gente, mientras que los Diablos saldrán con la misión de llevar la serie abierta al Estado de México.

Los juegos de Vuelta arrancarán el sábado 6 de diciembre a las 19:00 horas con los escarlatas intentando hacer pesar el Estadio Nemesio Diez frente a Monterrey para sellar su pase a la Final, con la posibilidad de alcanzar esta instancia por segunda ocasión consecutiva y seguir en el camino por el bicampeonato.

Más tarde, a las 21:10 horas, en el Estadio Universitario se definirá al segundo finalista del torneo cuando universitarios y cementeros disputen el duelo decisivo de su serie, en un escenario que suele marcar diferencia por el intenso ambiente que pone la afición auriazul.

Con los horarios ya establecidos, todo está listo para vivir una semana de alta tensión en el futbol mexicano. Cuatro equipos con historia, planteles competitivos y estilos contrastantes protagonizarán las Semifinales en busca del campeonato.

Horarios de las Semifinales del Apertura 2025

Miércoles 3 de diciembre

Cruz Azul vs Tigres | Estadio O. Universitario | 19:00 horas

Rayados vs Toluca | Estadio BBVA | 21:10 horas

Sábado 6 de diciembre

Toluca vs Rayados | Estadio Nemesio Diez | 19:00 horas

Tigres vs Cruz Azul | Estadio Universitario | 21:10 horas

