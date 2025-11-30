Armando “Hormiga” González no pudo iniciar el encuentro entre Cruz Azul y Chivas, correspondiente al juego de Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025, luego de que presentara una molestia muscular durante el calentamiento previo al arranque del partido. El atacante rojiblanco, que había sido anunciado en el once titular, fue descartado de último momento y ni siquiera salió a la banca.

La situación tomó por sorpresa tanto al cuerpo técnico como a la afición, ya que minutos antes el nombre de González aparecía de manera oficial en la alineación inicial. Sin embargo, al aumentar la intensidad de los ejercicios previos al silbatazo inicial, el jugador manifestó dolor muscular y se decidió no arriesgarlo.

Ante el ajuste de emergencia, el lugar que ocuparía la “Hormiga” fue tomado por Cade Cowell, quien recibió la confianza para arrancar el compromiso en un partido de alta exigencia frente a la Máquina.

La ausencia del atacante representó un golpe importante para el esquema ofensivo del Guadalajara, ya que González es el líder del ataque rojiblanco y se perfilaba como una de las principales armas para buscar el pase a las semifinales del certamen.

Cabe recordar que el futbolista había salido de cambio en el duelo de Ida, disputado el pasado jueves, y posteriormente el director técnico rojiblanco, Gabriel Milito, confirmó en conferencia de prensa que la modificación se debió a una lesión. Aunque en ese momento se confiaba en que el delantero estaría en condiciones para reaparecer en el partido de este domingo, la molestia terminó por impedir su participación.

Durante la semana, el jugador se integró de manera paulatina a los entrenamientos y mostró una evolución favorable, motivo por el cual fue incluido en la alineación titular. No obstante, el calentamiento previo evidenció que la lesión no estaba completamente superada, por lo que se optó por marginarlo totalmente del encuentro, priorizando su integridad física por encima de la urgencia deportiva.

