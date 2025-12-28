Katia Itzel García se consolida como la sexta mejor árbitra del mundo

El arbitraje mexicano ha alcanzado una cumbre histórica. La Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS) ha designado a la mexicana Katia Itzel García como la sexta mejor árbitra del planeta en 2025. Con 15 unidades en el ranking global, la silbante capitalina se codea con la élite del balompié, quedando a solo un punto de entrar al Top 5 mundial, encabezado por la italiana Maria Sole Ferrieri.

Este nombramiento no es obra de la casualidad, sino el cierre de un año 2025 que rayó en la perfección profesional. García Mendoza se convirtió en una figura recurrente no solo en la Liga MX Femenil, sino que derribó los muros de género en la rama varonil del futbol mexicano. Su designación para los Cuartos de Final entre Toluca y Juárez marcó un logro absoluto, siendo la primera mujer en impartir justicia como central en la fase final del certamen nacional masculino.

Un currículum sin fronteras

A nivel internacional, su silbato ha resonado en los escenarios más imponentes. Durante el último ciclo, Katia Itzel destacó por su participación en la Copa Oro varonil, la Leagues Cup y la Copa del Mundo Sub-20. Además, su histórica actuación en los Juegos Olímpicos de París 2024 la acreditó como la primera mexicana en dirigir un encuentro en la máxima justa deportiva, consolidando un prestigio que hoy la IFFHS valida globalmente.

Legado y formación

Más allá de los números, que incluyen 18 apariciones como juez central y su rol pionero como árbitra VAR, la formación de Katia aporta una disciplina única al campo. Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, ha demostrado que la preparación académica y la pasión deportiva pueden fusionarse para transformar realidades. Su éxito ha impulsado la creación de ternas íntegramente femeninas en el fútbol profesional, abriendo camino a nuevas generaciones de silbantes.

Con este sexto lugar mundial, Katia Itzel García no solo pone el nombre de México en lo más alto, sino que reafirma que el arbitraje nacional cuenta con la calidad suficiente para dirigir los destinos del futbol en cualquier latitud.

SV