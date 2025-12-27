Han transcurrido apenas un par de semanas desde que Toluca se coronó campeón del Apertura 2025 al imponerse a Tigres en la gran final.

Con ese triunfo en la segunda mitad del año, los Diablos Rojos lograron el bicampeonato del futbol mexicano y se sumaron al reducido grupo de clubes que lo han conseguido en la era de los torneos cortos, junto a Pumas, León, Atlas y América.

Aunque el conjunto dirigido por Antonio Mohamed aún celebra la hazaña obtenida hace menos de 15 días, ya debe cambiar el enfoque y comenzar a pensar en la defensa del título.

El Clausura 2026 arrancará en menos de dos semanas y el equipo escarlata tendrá que llegar en óptimas condiciones para encarar el torneo, en el que buscará el tricampeonato y así igualar a las Águilas.

El próximo certamen dará inicio el viernes 9 de enero con tres encuentros simultáneos, protagonizados por Tijuana, América, Atlas, Puebla, Mazatlán FC y FC Juárez, quienes se encargarán de levantar el telón.

Mientras se acerca el arranque del torneo, los otros 17 clubes también trabajan para mejorar su desempeño respecto al campeonato anterior. Entre altas, bajas, pretemporadas y juegos de preparación, todas las escuadras afinan detalles para enfrentar el nuevo año futbolístico.

Por ello, en la semana previa al inicio del Clausura 2026 se disputarán varios partidos amistosos:

Chivas vs Irapuato | Domingo 28 de diciembre

León vs Mineros | Domingo 28 de diciembre

Pachuca vs Coyotes de Tlaxcala | Lunes 29 de diciembre

Santos vs Correcaminos | Martes 30 de diciembre

Mazatlán FC vs Tijuana | Martes 30 de diciembre

León vs Necaxa | Sábado 3 de enero

Cruz Azul vs Jaiba Brava | Domingo 4 de enero

Además, el estadio Jalisco será sede de la Copa Pacífica 2026, que se disputará entre el sábado 3 y el domingo 4 de enero, con la participación de Chivas, Monterrey, Atlas y Leones Negros.

SV