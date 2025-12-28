Irapuato y Chivas se enfrentan este domingo en un encuentro amistoso en el Estadio Sergio León Chávez, compromiso con el que ambos equipos cierran su actividad en 2025; sin embargo, el partido quedó opacado por los hechos de violencia registrados en las inmediaciones del recinto horas antes.

La presencia del Rebaño Sagrado en territorio de la Trinca Fresera provocó un importante desplazamiento de aficionados rojiblancos hacia la ciudad guanajuatense, donde la afición local se caracteriza por su fervor. Aproximadamente un par de horas antes del silbatazo inicial, seguidores de ambos clubes coincidieron en una vialidad que conduce al estadio, situación que derivó en un intercambio de insultos y el lanzamiento de objetos, sin que el altercado pasara a mayores, de acuerdo con las imágenes difundidas.

En un video que circula en redes sociales se aprecia cómo varios aficionados del Irapuato corren hacia un grupo de seguidores de Chivas, arrojando lo que aparentan ser latas y vasos con cerveza u otras bebidas. Como ocurre en diversos escenarios del futbol mexicano, se observa la presencia de menores de edad cerca del conato de bronca, así como de numerosos asistentes que permanecen a un costado de la calle presenciando los hechos.

Ante el incremento de la tensión, elementos de la policía montada arribaron al lugar, apoyados por unidades adicionales, con el objetivo de reforzar la seguridad y proteger tanto a terceros como a las personas involucradas en el incidente.

Violencia en el estadio SERGIO LEÓN CHÁVEZ



