El mercado invernal en la madriguera de los "Zorros" ha tomado un rumbo definitivo. Matheus Dória, quien llegara con altas expectativas para liderar la defensa de los Rojinegros del Atlas, está por cerrar su ciclo en el futbol mexicano. El zaguero ha entablado negociaciones para la rescisión de su contrato, una medida que le permitiría regresar al balompié de Brasil como agente libre para el inicio de la temporada 2026 en Sudamérica.

La salida de Dória no es una coincidencia, sino la consecuencia de una ambiciosa renovación en el esquema defensivo de Diego Cocca. La directiva atlista ha decidido dar un giro de 180 grados a su zaga central, priorizando la llegada de sangre nueva proveniente de Argentina. Con la incorporación oficial de Manuel Capasso y Rodrigo Schlegel, el espacio y el presupuesto salarial para Dória se redujeron considerablemente, haciendo de su salida la mejor opción para ambas partes.

El factor argentino en la zaga

La llegada de Capasso y Schlegel responde a la necesidad de recuperar la solidez defensiva que caracterizó al equipo en años recientes. Mientras que Capasso aporta experiencia en el roce sudamericano tras su paso por Brasil, Schlegel llega con el ritmo competitivo de la MLS, donde se distinguió por su fuerza física y capacidad de liderazgo.

Para Dória, el regreso a su tierra natal representa una oportunidad de relanzar su carrera en un entorno familiar, alejándose de las críticas que lo persiguieron en sus últimos meses en la Liga MX.

Por su parte, el Atlas blinda su defensa de cara al Clausura 2026, confiando en que la nueva "dupla argentina" sea el candado necesario para que la "Furia" vuelva a ser protagonista en los puestos de Liguilla.

