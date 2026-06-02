La Selección de Irán hará parada técnica en España antes de llegar a su base en Tijuana, ¿cuándo debuta en el Mundial 2026?

La Selección de Irán vive días de incertidumbre a menos de dos semanas de su debut en el Mundial 2026. En medio de las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán, el conjunto asiático tuvo que modificar sus planes de concentración y trasladar su campamento base de Tucson, Arizona, a Tijuana, México, mientras espera la aprobación de los visados necesarios para ingresar a Norteamérica. Sin embargo, antes tendrá que hacer una parada técnica en España.

El cambio de sede fue autorizado de manera extraordinaria por la FIFA ante el complejo contexto geopolítico. Al mismo tiempo, la Federación Iraní de Futbol, encabezada por Mehdi Taj, trabaja contrarreloj para completar los trámites migratorios que permitan a jugadores, cuerpo técnico y directivos desplazarse entre México y Estados Unidos durante la Copa del Mundo.

Una escala estratégica en España rumbo al Mundial

La delegación iraní tiene previsto viajar este sábado rumbo al Mundial 2026, aunque el trayecto incluirá una escala técnica en España para reabastecimiento de combustible antes de continuar hacia el continente americano.

La parada forma parte de la logística del viaje transatlántico, pero también marca el inicio de una travesía condicionada por los desafíos administrativos y diplomáticos que enfrenta actualmente el combinado asiático.

Visados pendientes y el traslado a Tijuana

De acuerdo con Mehdi Taj, la delegación aún no cuenta con todos los permisos de entrada requeridos para el torneo. La Federación espera recibir las visas mexicanas entre martes y miércoles, mientras que la documentación para ingresar a Estados Unidos continúa en proceso.

Ayer, Irán dio a conocer a los 26 jugadores con los que enfrentará la Copa del Mundo 2026. INSTAGRAM / @teammellifootball

Una vez completados los trámites, el equipo se instalará en Tijuana, ciudad que funcionará como centro de operaciones durante la fase de grupos. Inicialmente, Irán tenía previsto concentrarse en Tucson, pero la FIFA aprobó el traslado a territorio mexicano debido a las complicaciones derivadas de la relación diplomática entre Washington y Teherán.

Irán busca hacer historia en el Grupo G

En el plano deportivo, Irán disputará su cuarta Copa del Mundo consecutiva y la séptima de su historia. El gran objetivo será romper una barrera que aún permanece intacta: clasificar por primera vez a los octavos de final.

Para lograrlo deberá superar un exigente Grupo G, integrado por Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Aunque su base estará en México, los tres compromisos de la primera fase se jugarán en Estados Unidos.

Los dos primeros encuentros se celebrarán en Los Ángeles, mientras que el tercero tendrá lugar en Seattle. El debut del Team Melli está programado para el 15 de junio en el SoFi Stadium de Inglewood, California, donde enfrentará a Nueva Zelanda.

Calendario de Irán en el Mundial 2026

Irán vs Nueva Zelanda | 15 de junio | 19:00 horas

Bélgica vs Irán | 21 de junio | 13:00 horas

Egipto vs Irán | 26 de junio | 21:00 horas

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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