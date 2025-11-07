México vs Suiza: Fecha y horario para el juego del Mundial Sub-17

La Selección Mexicana Sub-17 enfrenta una prueba decisiva en el Mundial de la categoría al medirse contra Suiza en un duelo que podría definir su futuro dentro del Grupo F. El encuentro se disputará el lunes 10 de noviembre de 2025 en el complejo deportivo Aspire Zone – Pitch 3, en Doha, Qatar, como parte de la fase de grupos del torneo juvenil que organiza la FIFA.

Para los aficionados en México, el partido está programado para las 6:30 a.m. (hora del centro del país), por lo que el conjunto tricolor tendrá el apoyo madrugador de su afición, que busca ver al equipo recuperar protagonismo en una justa donde históricamente ha sido protagonista.

Un empate frente a Suiza dejaría a México con cuatro puntos, uno menos que el conjunto europeo, que alcanzaría cinco unidades. Bajo ese escenario, el equipo dirigido por Carlos Cariño aún podría asegurar el segundo lugar del Grupo F si Costa de Marfil logra vencer a Corea del Sur, selección que también se quedaría con cuatro puntos.

En cambio, una victoria ante los suizos garantizaría de inmediato el pase del Tricolor a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17, ya que con seis puntos aseguraría su clasificación. Si el resultado fuera una derrota, México tendría que esperar la conclusión de los demás grupos para conocer si se encuentra entre los ocho mejores terceros del torneo.

¿Dónde ver el próximo partido de la Selección Mexicana Sub-17?

Para seguir cada jugada y conocer si el Tri logra avanzar a la siguiente fase del Mundial Sub-17, los aficionados podrán sintonizar la señal de Nu9ve en televisión abierta.

Quienes prefieran otras alternativas contarán también con la transmisión en el canal de paga TUDN o a través de la plataforma digital ViX+, que ofrecerá el encuentro en tiempo real.

YC