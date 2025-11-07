En su último partido de la fase regular, Chivas buscará asegurar su boleto a la Liguilla del campeonato, mientras que su goleador, Armando “Hormiga” González, podría coronarse como campeón de goleo.

Ante esta posibilidad, el mediocampista rojiblanco Fernando “Oso” González aseguró que dentro del grupo existe el deseo de que su compañero logre quedarse con el título individual.

“En los partidos se ha tenido la oportunidad de darle los pases y de que juguemos en colectivo para que le toque a él. No tendríamos que cambiar, porque al final las oportunidades las ha tenido. Queremos que sea el campeón, pero que aproveche las opciones que poco a poco se le van presentando en los juegos”, señaló el mediocampista.

Además, el “Oso” reconoció que el equipo es consciente de que la “Hormiga” estaría más cerca del campeonato de goleo si hubiera concretado algunas oportunidades más, por lo que esperan que este sábado tenga su mejor actuación.

“Es algo muy motivante, estoy muy feliz por él y también por todo el equipo. Como dices, hemos estado todos de arriba para abajo, y al final ha sabido aprovechar las oportunidades. De broma le decimos que si hubiera metido algunas más ya estaría arriba, pero ahí va, está peleando el título, y ojalá mañana tenga más opciones para seguir sumando”, agregó.

Están para pelear el campeonato

Finalmente, el mediocampista afirmó que el grupo mantiene la confianza para luchar por el título, impulsado por el gran momento anímico que atraviesan.

“Para ser campeones y alcanzar esa ansiada final, queremos darle una alegría al club, a Amaury y a nosotros mismos. Enfrentamos este compromiso con la misma intensidad y convicción con la que hemos venido jugando, aprovechando el envión anímico que tenemos. Todo eso se refleja en la cancha, pero sabemos que debemos hacerlo paso a paso, partido a partido”, concluyó.

MF