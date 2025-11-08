La eliminación del Atlas en el Apertura 2025 dejó un sabor amargo en la institución rojinegra, que una vez más quedó fuera del play-in y terminó su participación sin alcanzar los objetivos trazados. Tras la derrota en Tijuana, el director técnico Diego Cocca ofreció un balance sobre el desempeño de su equipo y los retos que deberán enfrentar de cara al próximo año.

Cocca reconoció avances en ciertos aspectos del funcionamiento colectivo, aunque subrayó que no fueron suficientes para competir por un boleto a la siguiente fase. “Creo que hubo una mejoría notoria del equipo. Muchas cosas se han mejorado, pero hay otras cosas que no. Y yo soy de la idea de que todo se puede mejorar, hasta lo más difícil”, expresó. El estratega insistió en que el proceso requiere tiempo y trabajo continuo, especialmente en conceptos que no lograron consolidarse durante el semestre.

Uno de los puntos que más preocupa al técnico argentino es el rendimiento del equipo fuera de casa, una situación que ha sido recurrente. “En los últimos dos torneos se ganaron tres partidos nada más como visitante. Hay un tema mental muy importante, que para poder trabajarlo y mejorarlo se necesita tiempo”, sentenció.

De cara al próximo año, Cocca aseguró que la prioridad será planificar con claridad, reforzar las áreas más frágiles y tomar decisiones acertadas desde el primer día de la pretemporada. “La conclusión más importante es que no alcanza. Hay que trabajar mucho más para estar a la altura”, añadió.

Atlas cerrará el torneo con más dudas que certezas, consciente de que su margen de error se ha agotado y que el 2026 exigirá una respuesta inmediata.