Futbol hoy 8 de noviembre de 2025: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

No cesa la actividad del futbol este sábado 8 de noviembre de 2025. Los enfrentamientos prometen grandes emociones y goles para disfrutar desde casa o en cualquier dispositivo que tengas al alcance de tu mano.

Por si te interesa, te compartimos los horarios y canales de transmisión para que no pierdas detalle de tu equipo favorito. Algunos partidos estarán disponibles en televisión abierta, otros en canales de paga, y varios podrán seguirse a través de plataformas de streaming, lo que permite a los aficionados elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

Partidos hoy sábado 8 de noviembre de 2025 – Liga MX EN VIVO

  • Tigres vs San Luis | 17:00 horas | Caliente TV, FOX One, Azteca Deportes Network, Azteca 7 |
  • Chivas vs Monterrey | 17:07 horas | Amazon Prime Video|
  • Toluca vs América | 19:00 horas | Caliente TV, FOX One, TUDN, ViX Premium, Canal 5, Layvtime YouTube |
  • León vs Puebla | 19:00 horas | Caliente TV, FOX One |
  • Cruz Azul vs Pumas | 21:05 horas | ViX Premium, TUDN, Canal 5 |

Partidos hoy sábado 8 de noviembre de 2025 – Liga Expansión MX EN VIVO

  • Cancún FC vs U de Guadalajara | 19:00 horas | Latin American Sports TV, AYM Sports |
  • Atlético Morelia vs TM Fútbol Club | 21:00 horas | Latin American Sports TV, AYM Sports |

Partidos hoy sábado 8 de noviembre de 2025 – Liga MX Femenil EN VIVO

  • Pachuca Femenino vs Cruz Azul Femenino | 21:00 horas | Tubi, FOX |

Partidos hoy sábado 8 de noviembre de 2025 – La Liga EN VIVO

  • Girona vs Alavés | 07:00 horas | SKY Sports |
  • Sevilla FC vs Osasuna | 09:15 horas | SKY Sports |
  • Atlético de Madrid vs Levante | 11:30 horas | SKY Sports |
  • Espanyol vs Villarreal | 14:00 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 8 de noviembre de 2025 – Premier League EN VIVO

  • Tottenham vs Manchester United | 06:30 horas | Caliente TV, FOX One |
  • West Ham vs Burnley | 09:00 horas | Caliente TV, FOX One |
  • Everton vs Fulham | 09:00 horas | HBO MAX, TNT Sports |
  • Sunderland vs Arsenal | 11:30 horas | HBO MAX, TNT |
  • Chelsea vs Wolverhampton | 14:00 horas | Caliente TV, FOX One |

Partidos hoy sábado 8 de noviembre de 2025 – Serie A EN VIVO

  • Como 1907 vs Cagliari | 08:00 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |
  • US Lecce vs Hellas Verona | 08:00 horas | Disney+ Premium |
  • Juventus vs Torino | 11:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • Parma vs AC Milan | 13:45 horas | Disney+ Premium, Disney+ Estándar, ESPN |

Partidos hoy sábado 8 de noviembre de 2025 – Ligue 1 EN VIVO

  • Olympique de Marsella vs Stade Brestois | 10:00 horas | Caliente TV, FOX One |
  • Le Havre AC vs Nantes | 12:00 horas | Caliente TV, FOX One |
  • AS Monaco vs Lens | 14:05 horas | Caliente TV, FOX One, FOX |

Partidos hoy sábado 8 de noviembre de 2025 – Bundesliga EN VIVO

  • Bayer Leverkusen vs Heidenheim | 08:30 horas | SKY Sports |
  • Hoffenheim vs RB Leipzig | 08:30 horas | SKY Sports |
  • Hamburger SV vs Borussia Dortmund | 08:30 horas | SKY Sports |
  • Union Berlin vs FC Bayern | 08:30 horas | SKY Sports |
  • Borussia Mönchengladbach vs FC Köln | 11:30 horas | SKY Sports |

Partidos hoy sábado 8 de noviembre de 2025 – FIFA Mundial Femenino Sub-17 EN VIVO

  • Brasil vs México (3er Puesto) | 09:30 horas | ViX Gratis, TUDN, FIFA+ |
  • Corea del Norte vs Holanda (Final) | 13:00 horas | ViX Gratis, FIFA+ |

Partidos hoy sábado 8 de noviembre de 2025 – FIFA Mundial Sub-17 EN VIVO

  • República Checa vs Burkina Faso | 06:30 horas | ViX Premium |
  • Uganda vs Chile | 06:30 horas | ViX Premium |
  • Mali vs Austria | 07:00 horas | ViX Premium |
  • Francia vs Canadá | 07:30 horas | TUDN, ViX Premium |
  • Estados Unidos vs Tayikistán | 08:45 horas | ViX Premium |
  • Paraguay vs Panamá | 09:15 horas | ViX Premium |
  • República de Irlanda vs Uzbekistán | 09:45 horas | TUDN, ViX Premium |
  • Arabia Saudita vs Nueva Zelanda | 09:45 horas | ViX Premium |

Partidos hoy sábado 8 de noviembre de 2025 – MLS EN VIVO

  • Minnesota United vs Seattle Sounders | 15:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • FC Cincinnati vs Columbus Crew | 17:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |
  • Inter Miami vs Nashville SC | 19:00 horas | MLS Season Pass (Apple TV) |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

---

