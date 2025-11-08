El Querétaro sorprendió al Juárez FC del entrenador uruguayo, Martín Varini, y con una victoria por 2-1 se mantiene con vida en el torneo Apertura 2025.

En la última jornada del campeonato, los Gallos aseguraron el triunfo con gol de Alí Ávila y un autogol del colombiano Moisés Mosquera. Por el conjunto de Juárez descontó el colombiano Diego Baloyes.

Obligados a ganar para mantenerse con vida, los Gallos salieron a matar o morir en casa de su rival y en el minuto 9 tomaron ventaja con un gol de pierna derecha de Ávila, a pase del argentino Lucas Rodríguez.

Los visitantes insistieron ante un oponente desconcertado, que en el minuto 22 recibió un segundo golpe, un gol en propia puerta de Mosquera.

A los Bravos les costó recuperarse. Lo consiguieron después de 35 minutos cuando se fueron al ataque y pisaron de manera reiterada el área rival, aunque con poca contundencia.

En la segunda mitad, Juárez mantuvo el dominio y en el minuto 57 descontó con un gol de cabeza de Baloyes, a pase de Raymundo Fulgencio.

Querétaro subió al décimo lugar, último de la zona de reclasificación. Juárez va séptimo, pero puede caer al noveno.

Este resultado confirmó a las Chivas de Guadalajara como sexto equipo de la fase de los ocho mejores, en la cual estaban ya clasificados Cruz Azul, Toluca, América, Tigres UANL y Monterrey.