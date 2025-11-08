El Querétaro sorprendió al Juárez FC del entrenador uruguayo, Martín Varini, y con una victoria por 2-1 se mantiene con vida en el torneo Apertura 2025.En la última jornada del campeonato, los Gallos aseguraron el triunfo con gol de Alí Ávila y un autogol del colombiano Moisés Mosquera. Por el conjunto de Juárez descontó el colombiano Diego Baloyes.Obligados a ganar para mantenerse con vida, los Gallos salieron a matar o morir en casa de su rival y en el minuto 9 tomaron ventaja con un gol de pierna derecha de Ávila, a pase del argentino Lucas Rodríguez.Los visitantes insistieron ante un oponente desconcertado, que en el minuto 22 recibió un segundo golpe, un gol en propia puerta de Mosquera.A los Bravos les costó recuperarse. Lo consiguieron después de 35 minutos cuando se fueron al ataque y pisaron de manera reiterada el área rival, aunque con poca contundencia.En la segunda mitad, Juárez mantuvo el dominio y en el minuto 57 descontó con un gol de cabeza de Baloyes, a pase de Raymundo Fulgencio.Querétaro subió al décimo lugar, último de la zona de reclasificación. Juárez va séptimo, pero puede caer al noveno.Este resultado confirmó a las Chivas de Guadalajara como sexto equipo de la fase de los ocho mejores, en la cual estaban ya clasificados Cruz Azul, Toluca, América, Tigres UANL y Monterrey.