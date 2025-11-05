Si de por sí las lesiones en el Tricolor están a la orden del día, ahora resulta que para la Fecha FIFA de noviembre, el equipo mexicano tendrá una baja más, se trata de Julián Quiñones, quien es figura en el futbol árabe y que no podrá estar en los partidos ante Uruguay y Paraguay de la próxima semana, debido a una lesión muscular.

Quiñones no ha sido del total agrado del técnico Javier Aguirre y esta era la gran oportunidad del colombiano naturalizado de agradarle al “Vasco”, sin embargo, una lesión muscular evitará que sea considerado para hacer el viaje a Torreón y San Antonio para esta Fecha FIFA.

En la pasada ventana de partidos amistosos del cuadro mexicano, Julián Andrés Quiñones fue tomado en cuanta y jugó algunos minutos ante Ecuador y Colombia, esto debido a que elementos como Raúl Jiménez y Edson Álvarez ni siquiera fueron llamados.

Ahora, el colombiano se une a otro delantero que no podrá ser llamado, Santiago Giménez, quien incluso en sus redes sociales señaló que “es momento de parar”, debido a una lesión crónica en un tobillo, por lo que parará toda actividad con el AC Milán de Italia.

