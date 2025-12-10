Hace unos momentos, a través de sus redes sociales oficiales, Fanki ha anunciado que el día de hoy no se venderán boletos para el México vs Portugal en el Estadio Banorte agendado para el próximo 28 de marzo de 2026.

El anuncio sucede luego de que múltiples usuarios se quejaran también en redes sociales sobre el proceso de preventa de boletos abierto el día de hoy a las 9:00 horas. La plataforma permitió el ingreso de algunos compradores, sin embargo, los interesados en los boletos ingresaron a una fila virtual que no llegó a ningún lado. Posteriormente, la página de la plataforma se cayó e impidió actualizaciones.

En medio de ello, Fansly publicó un comunicado que fue borrado instantes despúes. A su vez, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se pronunció al respecto y solicitó a la plataforma ser claro con respecto al horario y modalidad de venta de boletos.

Y tras unos momentos de silencio, Fansly respondió con un nuevo comunicado.

Fanki cancela preventa de boletos para el México vs Portugal

Al igual que el primer informe, la plataforma señala que se detectó actividad inusual en el tráfico entrante al sistema. Este hecho sería el detonante de que se cancelase la venta de boletos.

"Antes de habilitar la preventa del partido México vs Portugal, nuestro sistema de monitoreo identificó actividad inusual en el tráfico entrante. En línea con los protocolos de seguridad, estabilidad y protección del usuario, tomamos la decisión preventiva de no abrir la venta el día de hoy y resguardar la plataforma" especifica el comunicado.

La situación ha provocado malestar en los usuarios ya que, como etiqueta el propio Fanki, "este es uno de los partidos más esperados del año". Todo ello bajo el contexto de poder ver a Cristiano Ronaldo disputando un partido en territorio mexicano por primera vez, aunque se trate de un amistoso preparatorio.

Con respecto a la reactivación de la venta, Fanski aclara que se reporgramará la preventa para asegurar el funcionamiento de la misma, así como proteger las transacciones y garantizar que todos puedan acceder de manera segura por sus boletos.

En ese sentido solicitan estar atentos de los avances en redes sociales a través de las cuales se anunciará la reapertura de la plataforma.

