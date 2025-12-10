Luego de que múltiples usuarios denunciaran en redes sociales una preventa caótica para el esperado duelo entre la Selección Mexicana y Portugal en el marco de la reinauguración del Estadio Azteca, ahora llamado Banorte, la empresa encargada del boletaje se ha pronunciado frente a sus usuarios.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Fanki señaló que se detectó un tráfico malicioso en la plataforma lo cual obligó a detener la operación y deshabilitar temporalmente la página.

"Queremos informar a toda la comunidad que, durante el proceso de apertura de la preventa para el partido México vs Portugal, detectamos un volumen de tráfico malicioso que comprometía la estabilidad y seguridad de nuestra plataforma" principia el comunicado.

"Minutos antes de habilitar la venta, nuestro equipo identificó esta actividad anómala y, por protocolos de protección y seguridad, tomamos la decisión de detener la operación y deshabilitar temporalmente la página" asegura la empresa.

Pese a que dicha decisión ha provocado malestar en los fanáticos que esperaban adquirir un boleto para uno de los partidos más esperados del año, especialmente por la posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo disputando un partido en territorio mexicano, Fanki reveló que el sistema se reestablecerá de forma gradual y por etapas.

"Iremos restableciendo la plataforma de forma gradual y abriendo la venta por etapas con el fin de proteger la integridad de las transacciones y garantizar que todos tengan la oportunidad de acceder de manera segura" culmina el comunicado, agradeciendo la paciencia y comprensión de los usuarios.

De igual forma, se pide a los usuarios estar atentos a través de redes sociales para consultar los avances y horarios de reapertura de la plataforma.

No obstante, dicho comunicado fue borrado de sus redes sociales oficiales y ya no se puede acceder a él sino a través de los usuarios que compartieron captura de ello. A continuación la captura de la publicación compartida en redes sociales:

ESPECIAL

Te puede interesar: Estos conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Superboletos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB