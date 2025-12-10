Miércoles, 10 de Diciembre 2025

Fanki comparte comunicado sobre errores en plataforma y lo borra después

La empresa encargada del boletaje emitió un comunicado luego de que se denunciaran en redes sociales fallos en la compra de boletos para el México vs Portugal, sin embargo, momentos después lo borró

Los usuarios aún se encuentran a la espera de poder ingresar a la preventa del esperado México vs Portugal en el Estadio Banorte. SUN / EFE / ARCHIVO

Luego de que múltiples usuarios denunciaran en redes sociales una preventa caótica para el esperado duelo entre la Selección Mexicana y Portugal en el marco de la reinauguración del Estadio Azteca, ahora llamado Banorte, la empresa encargada del boletaje se ha pronunciado frente a sus usuarios.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Fanki señaló que se detectó un tráfico malicioso en la plataforma lo cual obligó a detener la operación y deshabilitar temporalmente la página.

"Queremos informar a toda la comunidad que, durante el proceso de apertura de la preventa para el partido México vs Portugal, detectamos un volumen de tráfico malicioso que comprometía la estabilidad y seguridad de nuestra plataforma" principia el comunicado.

"Minutos antes de habilitar la venta, nuestro equipo identificó esta actividad anómala y, por protocolos de protección y seguridad, tomamos la decisión de detener la operación y deshabilitar temporalmente la página" asegura la empresa.

Pese a que dicha decisión ha provocado malestar en los fanáticos que esperaban adquirir un boleto para uno de los partidos más esperados del año, especialmente por la posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo disputando un partido en territorio mexicano, Fanki reveló que el sistema se reestablecerá de forma gradual y por etapas.

"Iremos restableciendo la plataforma de forma gradual y abriendo la venta por etapas con el fin de proteger la integridad de las transacciones y garantizar que todos tengan la oportunidad de acceder de manera segura" culmina el comunicado, agradeciendo la paciencia y comprensión de los usuarios.

De igual forma, se pide a los usuarios estar atentos a través de redes sociales para consultar los avances y horarios de reapertura de la plataforma.  

No obstante, dicho comunicado fue borrado de sus redes sociales oficiales y ya no se puede acceder a él sino a través de los usuarios que compartieron captura de ello. A continuación la captura de la publicación compartida en redes sociales:

