Egipto protesta ante FIFA tras programación de partido en Mundial 2026

La FIFA en su intención por celebrar la diversidad e inclusión en el deporte eligió nombrar el encuentro entre Egipto e Irán a jugarse el próximo 26 de junio en Seattle dentro del Mundial 2026 como un "momento único en la vida para mostrar y celebrar a las comunidades LGBTQIA+ en Washington". Sin embargo, los países involucrados cuentan con políticas en contra de la diversidad y han rechazado la etiqueta.

En ese sentido, la federación de futbol de Egipto publicó un comunicado el martes por la noche en el que expresa que envió una carta a la FIFA "rechazando categóricamente cualquier actividad relacionada con el apoyo a la homosexualidad durante el partido".

La elección del partido busca ingresar en el marco del Seattle PrideFest, evento sin fines de lucro que se realiza desde 2007 para celebrar a las comunidades LGBTQIA+. En ese sentido, los organizadores en Seattle ya han promovido un concurso de arte para el partido, en el que una de las propuestas muestra un sol con bandera arcoíris saliendo sobre el monte Rainier mientras un cangrejo portero va a por un balón de fútbol sosteniendo una taza de café en sus pinzas.

"Con partidos en Juneteenth y el orgullo, podemos mostrar al mundo que en Seattle, todos son bienvenidos. ¡Qué honor increíble!", escribió en redes sociales Kate Wilson, alcaldesa electa de Seattle, ante la elección de la FIFA de declarar dicho partido como el encuentro de la diversidad.

Por su parte, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, criticó la programación del partido durante una entrevista transmitida en la televisión estatal el lunes por la noche. "Egipto y nosotros hemos objetado, porque este es un movimiento irrazonable e ilógico que esencialmente señala apoyo a un grupo particular, y definitivamente debemos abordar este punto", dijo Mehdi Taj. La televisión estatal confirmó el martes que se enviaría una queja a la FIFA.

La federación de fútbol de Egipto, liderada por Ado Rida, dijo sobre la celebración del orgullo que "rechaza completamente tales actividades, que contradicen directamente los valores culturales, religiosos y sociales en la región, especialmente en las sociedades árabes e islámicas". Además, instó a la FIFA a detener la celebración para "evitar actividades que puedan desencadenar sensibilidad cultural y religiosa entre los espectadores presentados de ambos países, Egipto e Irán, especialmente ya que tales actividades contradicen las culturas y religiones de los dos países".

Hasta el momento, la FIFA no se ha pronunciado respecto a estas quejas publicadas.

Con información de AP

