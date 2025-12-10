Este 10 de diciembre, la boletera Fanki comenzó la preventa de las entradas para el partido inaugural del Estadio Azteca entre México y Portugal, el 28 de marzo del 2026. Sin embargo, usuarios han reportado fallas en la plataforma que les impiden realizar la adquisición. Ante esto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) , ya se pronunció al respecto.

Fanki, según usuarios, colapsó minutos antes de que arrancara la Preventa para los usuarios de Banorte . El inicio de la preventa estaba programada para las 09:30 horas; sin embargo, con el pasar de los minutos creció la preocupación e inquietud por parte de los aficionados que no sabían lo que pasaba con el "desconocido" portal.

El caos aumentó en redes sociales y pronto, la situación se llenó de burlas y quejas sobre la incertidumbre de no poder comprar boletos para el choque del siguiente año en el llamado Azteca.

Fanki, a través de un comunicado difundido en redes sociales, señaló que se detectó un tráfico malicioso en la plataforma, lo cual obligó a detener la operación y deshabilitar temporalmente la página.

" Queremos informar a toda la comunidad que, durante el proceso de apertura de la preventa para el partido México vs Portugal, detectamos un volumen de tráfico malicioso que comprometía la estabilidad y seguridad de nuestra plataforma " principia el comunicado.

" Minutos antes de habilitar la venta, nuestro equipo identificó esta actividad anómala y, por protocolos de protección y seguridad, tomamos la decisión de detener la operación y deshabilitar temporalmente la página " asegura la empresa.

Pese a que dicha decisión ha provocado malestar en los fanáticos que esperaban adquirir un boleto para uno de los partidos más esperados del año, especialmente por la posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo disputando un partido en territorio mexicano, Fanki reveló que el sistema se reestablecerá de forma gradual y por etapas.

No obstante, dicho comunicado fue borrado de sus redes sociales oficiales y ya no se puede acceder a él sino a través de los usuarios que compartieron captura de ello.

La Profeco al rescate

Hace unos minutos, la Profeco se pronunció en redes sociales sobre el caos que no se ha resuelto en la página boletera. Instó a Fanki a brindar información precisa a sus usuarios, " pues su derecho es tener datos precisos, oportunos y veraces ."

Además, le solicitó a la empresa que se comunicara con el organismo para “ para proteger los derechos de las personas consumidoras .”

Profeco se pronuncia ante la falla de Fanki. X / @Profeco

Hasta el momento, la boletera no ha hecho nuevas publicaciones al respecto, y en su página oficial mantiene desactivado el acceso directo a la preventa.

