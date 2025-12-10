Cruz Azul cae ante Flamengo en el Derbi de las Américas

La mala racha de Cruz Azul continúa . Luego de quedar eliminado del Apertura 2025 de la Liga MX, la Máquina volvió a tropezar ahora en suelo internacional al caer 2-1 ante el Flamengo de Brasil en el llamado Derbi de las Américas , duelo celebrado en el Estadio Áhmad bin Ali, en la ciudad de Al-Rayyan, Qatar, ante poco más de siete mil aficionados.

El conjunto celeste pagó caro cada una de sus desconcentraciones defensivas, especialmente en los primeros minutos, donde el cuadro brasileño impuso condiciones. Apenas al minuto 15', Giorgian De Arrascaeta adelantó al Flamengo tras aprovechar un grave error en la salida del defensa Gonzalo Piovi, quien intentó controlar un balón comprometido y terminó dejándolo servido para el uruguayo, que no perdonó frente al arco.

Lee también: Chivas será el más afectado con reglas de la próxima Liguilla

A pesar del golpe, Cruz Azul logró recomponerse y encontró una respuesta antes del descanso. Después de varias actuaciones irregulares, tanto con el club como con la Selección Mexicana, Jorge Sánchez se reivindicó con un auténtico golazo al minuto 44'. El lateral recibió por derecha, se acomodó y sacó un potente disparo cruzado que venció al arquero brasileño, enviando el duelo igualado al medio tiempo y dándole un respiro anímico al equipo dirigido por Nicolás Larcamón.

Sin embargo, Flamengo volvió a mostrar jerarquía en la segunda parte. Al minuto 62', nuevamente De Arrascaeta se convirtió en la figura del encuentro con otro disparo que terminó en el fondo del arco celeste. La jugada requirió de la intervención de la tecnología, pues el brazalete del árbitro Glenn Nyberg se activó indicando que el balón había rebasado por completo la línea de gol, dejando sin margen de duda la anotación brasileña.

Con este resultado, el Flamengo avanzó a las semifinales de la Copa Intercontinental (la Copa Challenger), donde se enfrentará al Pyramids FC de Egipto, mientras que Cruz Azul regresa a casa con más preguntas que respuestas y con la necesidad urgente de replantear su rumbo deportivo de cara al 2026.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF