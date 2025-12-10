Champions League: Dónde ver Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO

El Real Madrid recibe al Manchester City en la sexta fecha de la fase de liga de la Champions League, en el que será el duelo número 13 entre ambos en la última década. Este enfrentamiento, convertido ya en un clásico contemporáneo por sus choques decisivos en Europa, llega con ambos clubes disputando posiciones clave en la tabla. El conjunto blanco busca asegurar su permanencia dentro del top 8 para avanzar directamente a los octavos de final, mientras que el City intenta acceder a la zona privilegiada a solo dos jornadas del cierre.

El Real Madrid acumula 12 puntos en cinco partidos y, de imponerse en el Santiago Bernabéu, conservará su lugar entre los clasificados directos. El City, con 10 unidades y ubicado en el noveno puesto por diferencia de goles, podría adelantar a los españoles si consigue llevarse los tres puntos.

El cuadro dirigido por Xabi Alonso viene de caer en Anfield ante el Liverpool, aunque se repuso con un triunfo 4-3 sobre Olympiacos en Grecia, resultado que le permitió mantenerse entre los mejores. El equipo muestra capacidad de reacción, aunque aún debe ajustar su solidez defensiva. Por su parte, el Manchester City llega de un sorpresivo 0-2 frente al Frankfurt en el Etihad Stadium, tropiezo que lo sacó del top 8 de manera momentánea. Los de Pep Guardiola buscan recuperar su habitual dominio del juego.

En cuanto al desempeño global, ambos han disputado cinco encuentros: el Real Madrid registra cuatro victorias y una derrota, mientras que el Manchester City suma tres triunfos, un empate y un revés.

El director técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, se encuentra en la cuerda floja. Según fuentes, la directiva del conjunto Merengue analiza seriamente la posibilidad de destituir al estratega español en caso de que no consiga la victoria el día de hoy ante los citizens. La directiva maneja dos nombres para llegar al banquillo blanco: uno de ellos, es el regreso de Zinedine Zidane, quien también se encuentra en la órbita de la Selección de Francia, además de un viejo anhelo de la institución, el alemán Jurgen Klopp.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Manchester City?

Canal: FOX One

Horario: 14:00 hrs.